Khách Tây, ta trải nghiệm sông Hoài, thưởng thức cà phê khi phố cổ Hội An ngập nước

Du khách nước ngoài trải nghiệm ngồi thuyền trên dòng sông Hoài. Ảnh do nhiếp ảnh gia Trần Xuân Anh chụp ngày 18/10.

Khách Tây, khách ta trải nghiệm sông Hoài, thưởng thức cà phê, dù phố cổ Hội An ngập nước

Theo đó, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên Hội An đã có những cơn mưa to khiến lượng nước lớn đổ về sông Hoài dẫn đến mực nước dâng cao gây ngập tràn cả con phố Bạch Đằng. Thậm chí mấp mé vào những phố khác như Lê Lợi... Tuy nhiên không vì thế mà các hoạt động trải nghiệm của du khách bị dừng, rất nhiều du khách đã khám phá phố cổ hay ngồi thuyền trải nghiệm sông Hoài.

Là người yêu Hội An và đam mê chụp ảnh, anh Trần Xuân Anh chia sẻ với Dân Việt: "Hội An là điểm đến hấp dẫn không chỉ với du khách trong nước và nước ngoài mà ngay cả với những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư. Và Hội An với tôi không chỉ đẹp vào những ngày nắng đẹp hay thời tiết mát mẻ, ngay cả những ngày mưa, phố cổ bị ngập, nếu nhìn theo hướng tích cực thì phố cổ Hội An vẫn có nét đẹp riêng của nó. Tôi là người đam mê chụp ảnh và cũng rất yêu quý Hội An, vì vậy mà tôi luôn muốn mang đến những hình ảnh đẹp, chân thực, cuộc sống sinh hoạt, văn hóa của người dân Hội An tới du khách trên cả nước và cả du khách nước ngoài".

Rất nhiều du khách nước ngoài vẫn thưởng thức cà phê trên phố Bạch Đằng. Ảnh do nhiếp ảnh gia Trần Xuân Anh chụp ngày 18/10.

Theo anh Trần Xuân Anh, những ngày mưa vừa qua, lượng khách đến Hội An vẫn khá đông, nhiều du khách nước ngoài còn bày tỏ bất ngờ khi con phố Bạch Đằng mênh mông nước. Du khách nội địa thì lội nước check in và các hoạt động trải nghiệm trên những con phố cổ Hội An vẫn diễn ra như bình thường.

Chia sẻ về điều này, bạn Hoàng Hoài, sinh viên đến từ Hà Nội cho biết: "Lịch trình đi Hội An chơi của tôi và các bạn đã có từ trước, vé máy bay, phòng khách sạn đã đặt trước vì vậy chúng tôi vẫn lên đường. Lần đầu tiên tôi chứng kiến phố cổ Hội An ngập nước, một Hội An khác nữa mà tôi được chứng kiến. Và điều đặc biệt, dù gặp khó khăn, vất vả trong những ngày này nhưng họ vẫn rất lạc quan, thân thiện và dễ thương. Giá cả bán không chặt chém như nhiều nơi khác".

Cũng theo anh Trần Xuân Anh, sau ba ngày ngập nước, ngày hôm nay (19/10), không còn mưa và nước đã bắt đầu rút khỏi phố Bạch Đằng.

Dưới đây là những hình ảnh sinh hoạt đời thường, các hoạt động trải nghiệm, khám phá phố cổ Hội An của người dân và du khách trong những ngày ngập nước và mưa:

Những bạn sinh viên chụp ảnh dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Trần Xuân Anh.

Ảnh: Trần Xuân Anh

Tan học, đường về của các cô cậu học trò dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Trần Xuân Anh.

Du khách lội phố Bạch Đằng, phố cổ Hội An. Ảnh do nhiếp ảnh gia Trần Xuân Anh chụp ngày 18/10.

Rất nhiều du khách lần đầu được chứng kiến cảnh phố cổ Hội An ngập nước. Ảnh: Trần Xuân Anh

Nhiều du khách mặc áo mưa checck in tại con phố ngập nước. Ảnh: Trần Xuân Anh

Du khách nước ngoài mặc áo mưa dạo phố cổ Hội An.

Ảnh: Trần Xuân Anh

Du khách nước ngoài đội ô dạo phố cổ Hội An. Ảnh: Trần Xuân Anh