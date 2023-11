Hội chợ Xuân ở Hòa Bình sẽ có quy mô 100 gian hàng, nhiều hoạt động hấp dẫn du khách

Hội chợ Xuân Hòa Bình sẽ có mặt nhiều nông sản tiêu biểu

Mới đây, Ban Tổ chức Hội chợ Xuân Hòa Bình năm 2023 tổ chức họp thống nhất để phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức. Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp.

Hội chợ xuân Hòa Bình năm 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 8 - 11/12/2023 tại Sân vận động huyện Cao Phong, với 2 chương trình chính: Hội nghị kết nối giao thương (diễn ra 1/2 ngày, trước phiên khai mạc Hội chợ); Hội chợ Xuân Hòa Bình năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ xuân Hòa Bình năm 2023 chủ trì cuộc họp. Ảnh: Yến Phạm.

Tại cuộc họp đã thông qua Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội chợ; dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Hội chợ.

Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn tổ chức trình bày sơ đồ mặt tổng thể của Hội chợ, các loại maket (pano, băng rôn, cờ phướn, giấy mời…).

Cũng tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho công tác tổ chức Hội chợ Xuân Hòa Bình năm 2023, nhất là phương án đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát chất lượng hàng hóa…

Hội chợ là dịp để quảng bá, giới thiệu hàng hóa, con người Hòa Bình đến với du khách. Ảnh: Nguyễn Linh.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức yêu cầu, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức làm tốt công tác tổ chức Hội chợ.

Hòa Bình đẩy mạnh tuyên truyền về Hội chợ Xuân và nông sản

Trong đó cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; tập trung quản lý nghiêm chất lượng hàng hóa tại hội chợ; không để xảy ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp có diễn biến bất thường về thời tiết; đảm bảo cung cấp điện ổn định trong suốt quá trình hội chợ diễn ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao ngành Nông nghiệp lựa chọn một số sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh và tổ chức gian hàng riêng để giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng. Đồng thời, đề nghị ngành Công an có kế hoạch cụ thể đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt quá trình diễn ra hội chợ, có phương án phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc tại khu vực diễn ra hội chợ.

Hội chợ Xuân Hòa Bình sẽ có 100 gian hàng trưng bày, trong đó 60 gian hàng OCOP gồm nông sản, các sản phẩm hàng hóa tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số của các doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh. Ảnh: Nguyễn Linh.

Hội chợ Xuân có chủ đề "Hội chợ xúc tiến thương mại, du lịch, thu hút đầu tư các sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hòa Bình năm 2023”.

Hội chợ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, có 100 gian hàng, trong đó 60 gian hàng OCOP gồm nông sản, các sản phẩm hàng hóa tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số của các doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh; 40 gian hàng thương mại và khu ẩm thực.

Hội chợ là hoạt động ý nghĩa nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, giới thiệu sản phẩm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mở rộng hợp tác các địa phương trong tỉnh và trên cả nước; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác xây dựng, bảo vệ, phát triển các sản phẩm hàng hóa có lợi thế cạnh tranh, có khả năng mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu ở thị trường trong nước, góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa…