Hội NDVN đóng góp hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19

Chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Báo cáo kết quả công tác của cơ quan T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) 5 tháng đầu năm 2021 nêu rõ: Mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực T.Ư Hội, các ban, đơn vị thuộc T.Ư Hội đã tích cực, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác Hội và phong trào nông dân, đạt được những kết quả tích cực.

Chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân là một trong những kết quả nổi bật của T.Ư Hội trong thời gian qua.

Các đại biểu dự hội nghị giao ban tổ chức tại Hà Nội chiều 9/6. Ảnh: Thu Hà

"Hội cần nghiên cứu, phối hợp tham mưu mở các lớp tập huấn, triển khai hoạt động cụ thể hỗ trợ hội viên nông dân, khẳng định vai trò Hội NDVN trong việc tham gia phòng, chống dịch Covid-19...". Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn

Theo đó, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN đã ban hành các công văn đề nghị, chỉ đạo Hội ND các tỉnh, thành tích cực vào cuộc kết nối, tiêu thụ nông sản cho hội viên nông dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. T.Ư Hội giao Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn làm đầu mối kết nối, phối hợp Hội ND các tỉnh, thành khẩn trương tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trương Xuân Quý - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn cho biết: Trung tâm đã phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đưa một số nông sản lên sàn điện tử. Đáng chú ý, đến thời điểm này, trung tâm đã kết nối Hội ND ở gần 30 tỉnh, thành hỗ trợ tiêu thụ hơn 400 tấn hành tím cho nông dân Sóc Trăng. Hiện tại, trung tâm đang khẩn trương tổ chức các điểm bán hàng hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều.

Ông Mai Bắc Mỹ - Trưởng ban Hợp tác quốc tế T.Ư Hội cho biết: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban đã vận động viện trợ nước ngoài được trên 70 tỷ đồng để triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân. Đồng thời, vận động tài trợ gần 7.000 bộ đồ dùng thiết yếu tương đương giá trị khoảng hơn 5,5 tỷ đồng cho nữ hội viên nông dân tại 5 tỉnh miền Trung.

9 nhiệm vụ trọng tâm

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn, đại diện lãnh đạo thường trực và các ban, đơn vị chuyên môn đã sôi nổi tham gia phát biểu, thảo luận những vấn đề nóng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Hội, lãnh đạo thường trực và các ban, đơn vị cần đổi mới phương thức tổ chức hoạt động ở cơ sở. Trong đó, tập trung hướng về cơ sở, rà soát, nắm tình hình hội viên nông dân; đồng thời đánh giá những tác động của đại dịch Covid-19, từ đó có tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ nông dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đều thể hiện sự quyết tâm cao, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Trong đó, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2021, tổ chức chuỗi các sự kiện chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2021, tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của thường trực và 15 ban, đơn vị T.Ư Hội trong thời gian vừa qua.

Thời gian tới, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn yêu cầu các ban, đơn vị phải tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội và phong trào nông dân. Các ban, đơn vị cần xây dựng kế hoạch hoạt động linh hoạt, cụ thể để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.