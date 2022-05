Ban Chấp hành Trung ươngBan Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Lương Văn Tự - Chủ tịch VICETA cùng chủ trì lễ ký kết thoả thuận hợp tác.

Tham dự buổi ký kết có đại diện lãnh đạo của một số ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. (T.Ư Hội NDVN) và đại diện lãnh đạo các ban của VICETA.

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Hiệp hội Thông tin, tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam (VICETA). Ảnh: Đức Quảng

5 nội dung hợp tác giữa Hội NDVN và VICETA

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Văn Tự - Chủ tịch VICETA cho biết: Hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam từ một đất nước nghèo đã tiến tới xuất khẩu nông sản ra nước ngoài. Trên bản đồ nông nghiệp của thế giới đã xuất hiện nhiều sản phẩm nông sản của Việt Nam đứng Top 5 sản phẩm trên thị trường thế giới. Đây là điều đáng mừng của ngành nông nghiệp Việt Nam và thành quả lỗ lực của người nông dân. Qua đó, chúng ta cũng thấy được vai trò của Hội NDVN cùng với các bộ, ngành cùng đồng hành nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hiệp hội Thông tin, tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam rất hân hạnh được đồng hành với Hội NDVN trong tất cả các chương trình do Hội phát động. VICETA rất mong muốn được giúp cho người nông dân làm giàu ngay trên mảnh đất của mình, giúp họ ổn định sinh kế đảm bảo được an sinh xã hội, quốc phòng an ninh…

Ông Lương Văn Tự - Chủ tịch VICETA phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: Đức Quảng

"VICETA cung cấp, phổ biến thông tin kinh tế thương mại, đầu tư thị trường trong nước và quốc tế cho các hội viên của Hội NDVN. Đặc biệt là các hội viên chế biến, kinh doanh nông sản, cà phê và rau, hoa quả. Cùng Hội NDVN hỗ trợ các hội viên phát triển thị trường trong nước và quốc tế thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, tổ chức chợ phiên đặc sản tại các tỉnh, thành phố trong nước và Quốc tế. Tư vấn cho Hội NDVN xây dựng các Trung tâm giới thiệu sản phẩm, quảng bá các sản phẩm nông sản", ông Lương Văn Tự nhấn mạnh.

Theo nội dung hợp tác của bản thoả thuận, Hội NDVN và VICETA sẽ thực hiện 5 nội dung sau: Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và tư vấn cho hội viên nông dân về đầu tư, phát triển sản xuất nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản; tập hợp nhu cầu và tổ chức cung cấp thông tin về lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, thị trường trong nước và quốc tế cho các hội viên của Hội Nông dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và Hiệp hội Thông tin, tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam Lương Văn Tự ký kết Thoả thuận hợp tác. Ảnh: Đức Quảng.

Bên cạnh đó, Hội NDVN và VICETA phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện về cơ chế chính sách và giám sát việc tổ chức thực hiện cơ chế chính sách; kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế, thương mại, công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn.

Hai cơ quan cũng phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn kiến thức; cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư, thị trường cho các hội viên nông dân. Đồng thời huy động các nguồn lực để tổ chức triển khai các chương trình về nâng cao chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản tại các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế.

Nâng cao kiến thức về thông tin thị trường, xây dựng thương hiệu

Trên cơ sở thoả thuận ký kết, Hội NDVN cùng VICETA tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức, xúc tiến thương mại, đầu tư trên địa bàn các tỉnh. Tạo điều kiện cho VICETA tham gia vào các chương trình đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, sự kiện có liên quan đến hoạt động nâng cao năng lực, phổ biến kiến thức cho hội viên Hội Nông dân về lĩnh vực đã thỏa thuận hợp tác tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh sự hợp tác giữa 2 cơ quan sẽ giúp người nông dân có thêm kiến thức về thông tin thị trường và cách thức phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu.

Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Hội NDVN đã đánh giá cao sự hợp tác của hai cơ quan. Sự hợp tác này sẽ giúp người nông dân có thêm kiến thức về thông tin thị trường và cách thức phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu.



"T.Ư Hội NDVN đã tổ chức rất nhiều hoạt động như hỗ trợ về vốn; hỗ trợ kiến thức quản lý; hỗ trợ kiến thức phát triển kinh doanh; hỗ trợ kiến thức xây dựng các thương hiệu, nhãn hiệu, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ cho nông dân trong ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ… Trong kết nối tiêu thụ sản phẩm, gần đây nhất Hội NDVN đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giúp nông dân đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử Posmat.vn.

Bên cạnh đó, thông qua các hội chợ, triển lãm, Festival, hiện nay Hội có trên 700 các gian hàng và các điểm quảng bá tiêu thụ nông sản cho người nông dân…

Có thể khẳng định từ lâu Hội NDVN rất quan tâm và triển khai hoạt động hỗ trợ nông dân đến tất cả các tỉnh, thành Hội trên toàn quốc", Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm chia sẻ.

Bà Thơm cũng yêu cầu, sau khi chương trình được ký kết các đầu mối của hai cơ quan cần nhanh chóng đưa các nội dung trong bản thoả thuận đi vào thực tế để người nông dân nhanh chóng nắm bắt thị trường, giúp họ có định hướng trong sản xuất kinh doanh để người nông dân không bị rơi vào tình cảnh "được mùa rớt giá"…