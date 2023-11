Hội Nông dân An Giang ký kết hợp tác với doanh nghiệp, đặt mục tiêu thành lập 200 chi hội nông dân

Ngày 7/11, Tập đoàn Lộc Trời tổ chức ngày hội khách hàng Lộc Trời năm 2023 tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Lộc Trời, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.



Ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch HĐQT tập đoàn Lộc Trời, chia sẻ ông mong muốn nhận được sự đồng hành của các nhà nông, nhà kinh doanh, nhà khoa học trong thời gian tới để chung sức phát triển ngành nông nghiệp nước nhà như đã và đang làm.

Ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch HĐQT tập đoàn Lộc Trời tại ngày hội khách hàng Lộc Trời năm 2023. Ảnh: Quang Sung



“Tập đoàn Lộc Trời mong có thêm cơ hội được góp phần phát triển nông nghiệp của từng địa phương, cùng chính quyền hỗ trợ và giúp nâng cao đời sống nông dân, xây dựng những vùng nông thôn đáng sống, bảo vệ môi trường, từ đó tích cực đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của nền nông nghiệp Việt Nam”, ông Thòn cho biết.

Tại ngày hội khách hàng Lộc Trời năm 2023, Hội Nông dân tỉnh An Giang và Tập đoàn này đã ký kết, triển khai 2 thỏa thuận hợp tác. Gồm nội dung đồng hành cùng Sở NNPTNT tỉnh An Giang và Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất, tham gia HTX hoặc thành lập mới HTX tại vùng nguyên liệu Tập đoàn Lộc Trời đăng ký và Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời và Hội Nông dân tỉnh. Trước mặt năm 2024 sẽ thành lập dự kiến 19 chi hội nông dân nghề nghiệp, năm 2025 có 50 chi hội và phấn đấu đến năm 2030 có 200 chi hội nông dân được thành lập.

Ông Nguyễn Văn Nhiên – Chủ tịch hội nông dân tỉnh An Giang, đánh giá cao hiệu quả của các HTX, tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Quang Sung

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Nhiên – Chủ tịch hội nông dân tỉnh An Giang, cho biết thực tế từ năm 2019 đến nay, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp với Sở NNPTNT tỉnh, Liên minh HTX, Tập đoàn Lộc Trời tham gia thành lập 50 HTX, tham gia góp 20% vốn điều lệ, cử nhân sự giám đốc, kế toán làm việc cho các HTX.

Ngoài ra, toàn tỉnh An Giang có 1087 tổ hợp tác, 267 câu lạc bộ nông dân, 173 mô hình “Chi, Tổ Hội Nông dân nghệ nghiệp”, với 2.500 thành viên tham gia.

“Từ thực tế tại An Giang cho thấy việc Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, cụ thể là vận động thành lập HTX, tổ hợp tác là hướng đi rất đúng. Đồng thời, cho thấy sự đồng hành, đóng góp to lớn của Tập đoàn Lộc Trời trong việc phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn An Giang trong thời kỳ đổi mới”, ông Nhiên nhấn mạnh.

Hội Nông dân tỉnh An Giang và Tập đoàn Lộc Trời đã ký kết, triển khai 2 thỏa thuận hợp tác, phấn đấu đến năm 2030 có 200 chi hội nông dân được thành lập. Ảnh: Quang Sung

Hội Nông dân tỉnh An Giang mong muốn thúc đẩy tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết. Trong đó doanh nghiệp luôn là hạt nhân liên kết với hộ nông dân, trang trại, HTX để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và quản trị quy trình sản xuất.

Ông Nhiên cho biết thêm, trên cơ sở phát huy công tác phối hợp với Sở NNPTNT, Liên minh HTX tỉnh và Tập đoàn Lộc Trời về thực hiện mô hình liên kết lúa “Rải vụ LT123”, đồng ruộng “không dấu chân”, mở ra hướng đi bền vững trong liên kết sản xuất.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác về tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh, với quy mô thực hiện liên kết 423.700ha. Riêng Hội Nông dân tỉnh sẽ ký kết Chương trình phối hợp với Tập đoàn Lộc Trời về thành lập mới chi/tổ Hội nông dân nghề nghiệp sản xuất lúa OM18.