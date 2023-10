Núi Cấm, vùng Bảy Núi ở An Giang ong mật, ong ruồi làm tổ to bự tổ chảng trên cây cổ thụ, hốc đá Vùng núi nổi tiếng này ở An Giang, có một loài vật làm tổ "bự tổ chảng" trên cây cổ thụ, hốc đá, bẹ dừa

Mùa này, ở Bảy Núi, trong đó có núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) trăm hoa đua nở. Những chú ong thợ cần mẫn đua nhau xây tổ, tìm hoa rừng hút mật ngọt dự trữ. Tôi đã tận mắt bắt gặp những tổ ong mật “khủng” treo lơ lửng trên nhánh cây cổ thụ...