Nông dân Cao Bằng hào hứng tham gia các hội thi

Ông Trương Văn Hợp - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Cao Bằng cho biết: "Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội NDVN trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân", Hội ND Cao Bằng đã phối hợp với UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81.

Theo đó, hình thức tuyên truyền pháp luật không đơn điệu, bó hẹp trong các hội trường mà được các cấp Hội tổ chức đa dạng, phong phú trong các buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề, sân khấu hóa, các hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật, hội thi tuyên truyền viên giỏi…

Một tiểu phẩm trong Hội thi "Tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2020 tại xã Tam Kim (Nguyên Bình, Cao Bằng). Ảnh: Xuân Lam

Tại xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, bằng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức sân khấu hóa biểu diễn các tiểu phẩm ngắn phản ánh thực tiễn tình hình về các vấn đề an ninh trật tự như: Tác hại cờ bạc, uống rượu, ma túy, nạn thả rông gia súc gây ô nhiễm môi trường, vi phạm hương ước, quy ước xóm, cải cách hành chính…, người dân hào hứng theo dõi từ đầu đến cuối. Bà Triệu Thị Linh, hội viên nông dân xóm Tân Thịnh, xã Vũ Minh cho biết, xem các tiểu phẩm diễn ra trên sân khấu, mọi người thấy được những việc không đúng quy định của pháp luật để sửa đổi hành vi.

Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Theo báo cáo của Hội ND tỉnh Cao Bằng, 6 tháng đầu năm 2023, Hội ND tỉnh bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ T.Ư Hội chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cấp Hội ở cơ sở triển khai thực hiện 1.091 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 81.219 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Hội ND tỉnh phối hợp với Báo Cao Bằng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền, kỹ năng viết tin bài và tham gia giám sát, phản biện xã hội cho 80 cán bộ hội cơ sở; phối hợp với công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho 150 hội viên, nông dân của 7 phường, xã...

Hội ND các cấp tích cực vận động 2.927 cán bộ hội tham gia 2 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật; cung cấp 1.900 tờ gấp về Luật An ninh mạng làm tài liệu tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội; tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Hội ND tỉnh, tư vấn, trợ giúp pháp lý về giải quyết tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ cho 1.302 hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội thường xuyên được kiện toàn, duy trì ổn định với số lượng cấp tỉnh 2 người, cấp huyện 10 người và cấp cơ sở 161 người; củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" tại thị trấn Nguyên Bình với 42 thành viên, 2 câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" tại xã Sóc Hà và thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng với 77 thành viên.

Thời gian tới, các cấp Hội ND tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành nếp sống và làm việc theo pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Cao Bằng - Trương Văn Hợp đề xuất, để kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt được tốt hơn, Hội ND và UBND các cấp cần phối hợp tốt nội dung đã ký kết; xây dựng và tăng cường về số lượng, chất lượng hệ thống báo cáo viên pháp luật từ cấp tỉnh đến xã và có kinh phí hỗ trợ.

