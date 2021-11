Hội Nông dân Hải Phòng: Giám sát bảo vệ môi trường, chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

Tham gia Đoàn công tác thực hiện giám sát có đại diện các ngành gồm lãnh đạo Hội Nông dân TP.Hải Phòng, Chi cục phó Chi cục bảo vệ môi trường (Sở tài nguyên và môi trường Hải Phòng), Trưởng phòng tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, đại diện Sở Lao động TBXH, đại biểu huyện An Dương và xã An Hòa.

Tại buổi thực hiện giám sát ngày 26/11, Đoàn công tác được nghe ông Vũ Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã An Hòa, huyện An Dương cho biết: Thời gian qua, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch, địa phương thường xuyên quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường nông thôn và hỗ trợ người lao động, sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Đoàn giám sát thực tế tại cánh đồng xã An Hòa, huyện an Dương ngày 26/11. Ảnh: Trần Phượng

Riêng đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xã có diện tích trồng trọt lớn, đáp ứng nhu cầu cung cấp sản phẩm cho các thị trường tiêu thụ lớn tại Hải Phòng và tỉnh bạn nên lượng vỏ bao bì thuốc BVTV lớn. Nếu vỏ bao bì thuốc BVTV không được thu gom, xử lý kịp thời sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân, ô nhiễm nguồn đất và nước, nhiễm bẩn nông sản.

Do đó UBND xã vận động nhân dân bỏ bao bì, vỏ thuốc BVTV vào thùng chứa đầu bờ; địa phương đã lắp đặt 3 thùng Composite, 150 thùng cống bi chứa vỏ bao bì; chỉ đạo HTX thành lập Tổ dịch vụ thực hiện việc thu gom, xử lý đảm bảo.

Đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19, UBND xã An Hòa đã chỉ đạo triển khai thực hiện đúng quy trình tiếp nhận đề nghị hỗ trợ.

Tính đến ngày 20/11, UBND xã An Hòa đã tiếp nhận và hoàn thiện quy trình hồ sơ hỗ trợ cho 128 lao động tự do thuộc các lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, thể thao, giải trí, trang trí nội thất, dịch vụ ăn uống.

Cũng tại buổi giám sát, đại diện Hội Nông dân huyện An Dương, TP.Hải Phòng trao đổi về kết quả của công tác huyện Hội trong việc thực hiện tham gia bảo vệ môi trường và tham gia hỗ trợ người lao động, sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện An Dương trao đổi về kết quả thực hiện nội dung giám sát. Ảnh: Trần Phượng

Đối với việc thu gom rác sinh hoạt, từ năm 2016 đến nay, rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện An Dương không còn tình trạng tồn tại các bãi rác tự phát, cải thiện rõ rệt môi trường, cảnh quan. Công tác thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV, toàn huyện có 17 tổ với sự tham gia 75 người, Có 7 xã thực hiện mô hình thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc BVTV với 36 bể được sử dụng.

Đối với công tác tham gia hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Hội Nông dân huyện An Dương chỉ đạo Hội Nông dân các cấp phối hợp với Đoàn thể tham gia giám sát, rà soát người ao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Ngân hàng chính sách xã hội địa phương giải ngân cho 1 đơn vị doanh nghiệp vay để thực hiện trả lương ngừng việc cho 39 lượt lao động. Bảo hiểm xã hội huyện giảm mức đóng quỹ BHTN lao động và bệnh nghề nghiệp cho 1.014 đơn vị, doanh nghiệp với 90.130 lao động. Theo đó, số tiền ước giảm mức đóng 12 tháng là 35,39 tỷ đồng. Hỗ trợ người lao động ngừng việc theo Nghị quyết 68 là 201 người tương đương 453 triệu đồng.

Thay mặt Đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Thoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng (Trưởng đoàn giám sát) đề nghị Hội Nông dân các cấp trên địa bàn phối hợp với chính quyền sở tại, Đoàn thể của địa phương tiếp tục nâng cao vai trò giám sát tại cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm và đầy đủ công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt công tác thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc BVTV.