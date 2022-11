Hội Nông dân Sóc Trăng đưa pháp luật đến gần nông dân

Mới đây, tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Sóc Trăng, Hội ND tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Tư pháp tổ chức hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật lần thứ XV năm 2022 với chủ đề "Chính sách pháp luật với người dân".

Nông dân tự tin thể hiện hiểu biết về pháp luật của mình qua các tiểu phẩm. Ảnh: Tấn Phát

Với chủ đề chính sách pháp luật với người dân, hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật lần thứ XV có sự tham gia của 11 đội thi đến từ Hội ND các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi đội thi trải qua 4 phần thi gồm: Nông dân thanh lịch; tiểu phẩm, trắc nghiệm và thi ai nhanh hơn (hiểu ý đồng đội) với nội dung các phần thi liên quan đến kiến thức chung về công tác hội và phong trào nông dân, lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách an sinh xã hội, các chính sách tín dụng hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ông Lý Hoàng Minh - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Sóc Trăng cho biết, thông qua hội thi nhằm tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, các chính sách liên quan hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế và các chế độ được thụ hưởng dành cho người nghèo và các đối tượng khác, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp hội trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 8 giải khuyến khích và 4 giải phụ cho các đội có tiết mục xuất sắc trong phần thi nông dân thanh lịch. Kết quả, Hội ND thị xã Vĩnh Châu đã xuất sắc giành giải Nhất, Hội ND huyện Trần Đề đạt giải Nhì và Hội ND huyện Châu Thành đoạt giải Ba Hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật lần thứ XV.

Theo ông Lý Hoàng Minh, tỉnh Sóc Trăng có hơn 35% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Việc hiểu biết và chấp hành pháp luật của người dân, nhất là ở vùng nông thôn, vùng biên giới còn hạn chế. Trước thực trạng đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân luôn được các cấp Hội ND tỉnh Sóc Trăng chú trọng thực hiện.

Trên cơ sở thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, trong 5 năm qua, với vai trò của mình, Hội ND các cấp Sóc Trăng đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức được trên 3.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt văn bản pháp luật cho hơn 75.000 lượt cán bộ, hội viên

Đáng chú ý, để nông dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo, các cấp Hội ND tỉnh Sóc Trăng đã tích cực đổi mới và sáng tạo trong việc tuyên truyền pháp luật. Theo đó, hình thức tuyên truyền pháp luật không đơn điệu, bó hẹp trong các hội trường mà được các cấp Hội đa dạng, phong phú trong các buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề, sân khấu hóa, các hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật", "Hội thi tuyên truyền viên giỏi" với 3.870 cán bộ, hội viên tham gia và cổ vũ.