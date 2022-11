Bà Phạm Hải Hoa - Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết trong năm 2022, Hội ND TP.Hà Nội đã đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với Hội ND các tỉnh, thành phố trong triển khai công tác Hội và phong trào nông dân. Đến nay Hội ND TP.Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp với 32 Hội ND các tỉnh, thành phố trên cả nước.