Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trao hơn 13.000 con gà giống cho hội viên, nông dân khôi phục chăn nuôi sau mưa lũ

Thanh Hà và Thanh Lâm là 2 xã chịu thiệt hại nặng nề của huyện Thanh Chương trong đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Được biết 2 xã Thanh Hà và Thanh Lâm là 2 xã thuộc vùng đất thấp, vào mùa mưa bão năm nào cũng bị ngập lụt khiến tình hình chăn nuôi, trồng trọt bị đình trệ.



Ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trao gà giống cho các hộ nông dân ở xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương.

Tuy nhiên, đợt mưa lũ vừa qua nước dâng cao hơn mọi năm. Bà con nông dân 2 xã Thanh Hà và Thanh Lâm của huyện Thanh Chương bị thiệt hại rất nặng nề. Thiệt hại nhiều nhất là lúa, hoa màu bị chìm ngập và chết thối và gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi do người dân không kịp di dời.

Trong trận lũ lịch sử vừa qua, nhiều gia đình ở 2 xã Thanh Hà và Thanh Lâm bị lũ cuốn trôi mất toàn bộ gia súc, gia cầm. Đây là những tài sản lớn đối với nông dân, nên việc Hội Nông dân tỉnh Nghệ An hỗ trợ giống gà giống chính là cấp lại "sinh kế" cho người dân nhằm dần từng bước khôi phục lại chăn nuôi gia cầm, sớm ổn định cuộc sống.

Các hội viên Hội Nông dân 2 xã Thanh Hà và Thanh Lâm của huyện Thanh Chương vui mừng khi được nhận gà giống từ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Trao đổi với Dân Việt, ông Hoàng Minh – Trưởng Ban tuyên giáo Hội Nông dân Nghệ An cho hay: "Số gà giống trên được Hội Nông dân tỉnh Nghệ An kêu gọi hỗ trợ từ các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây cũng là sự ủng hộ to lớn về vật chất đến tinh thần của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên dành cho các hội viên Hội Nông dân tỉnh Nghệ An..."

Đặc biệt, sau khi gà giống được cấp cho các hộ dân, cán bộ kỹ thuật của Hội Nông dân và phía công ty cung ứng gà giống phối hợp hướng dẫn cho các hộ về kỹ thuật nuôi gà an toàn, phương pháp chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên gia cầm" ông Hoàng Minh cho biết thêm.

Nông dân xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương vui mừng khi nhận được gà giống từ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Chiều cùng ngày, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức trao 6.000 con gà giống hỗ trợ cho 120 hộ nông dân tại 2 huyện nghi Lộc và Hưng nguyên. Dự kiến, trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục trao 3.500 con gà giống cho 70 hộ nông dân tại huyện Yên Thành....