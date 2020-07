Hội Nông dân Nghệ An: Xây dựng 12 mô hình điểm về sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm an toàn

Ngày 10/7, tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động "Nông dân Nghệ An sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn năm 2020".

Theo Hội Nông dân Nghệ An, thời gian gần đây tại Nghệ An, tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích, chất bảo quản trong sản xuất, kinh doanh rau củ quả; tình trạng lạm dụng hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản chưa được kiểm soát...Trong khi đó, việc chỉ đạo xây dựng các mô hình liên kết áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao chưa nhiều; việc thu hút các nhà đầu tư và liên kết các hộ nông dân hợp tác sản xuất kinh doanh để tạo ra chuỗi giá trị trên một sản phẩm còn nhiều hạn chế...



Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc thăm quan mô hình trồng dưa lê, dưa hấu sạch theo tiêu chuẩn VietGAP của nông dân xã Nghi Long (Nghi Lộc). Ảnh: Cảnh Thắng

Nhằm tháo gỡ những thực trạng nói trên ngay đầu năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã xây dựng đề án, được UBND tỉnh phê duyệt "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn giai đoạn 2020-2023".

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động thực hiện đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn giai đoạn 2020-2023". Ảnh: Cảnh Thắng

Mục tiêu của đề án là cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng những chương trình hành động cụ thể của Hội như tuyên truyền vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của nông dân trong toàn tỉnh về sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; nâng cao trình độ, kiến thức cho người nông dân, nhất là kiến thức sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm an toàn; hình thành thói quen tiêu dùng nông sản thực phẩm an toàn trong nhân dân.

Thực hiện đề án góp phần thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến, bảo đảm an toàn thực phẩm; ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cấm trong sản xuất, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc mong muốn bà con nông dân trên địa bàn thực hiện tốt đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn giai đoạn 2020-2023" do UBND Nghệ An và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo đó, sẽ xây dựng 12 mô hình điểm về sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm an toàn giai đoạn 2021-2023; xây dựng 10 mô hình cửa hàng trưng bày, giới thiệu kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn nhằm hỗ trợ liên kết, tiêu thụ sản phẩm của các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, làng nghề, trang trại, hộ gia đình tại các huyện, thành, thị.

Tại buổi lễ phát động, đại diện Hội nông dân 21 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ký cam kết thực hiện "Nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn".

Nhân dịp này, Ban tổ chức phối hợp với Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An trao 30 suất quà bằng hiện vật là 50 kg phân bón hữu cơ khoáng/suất tặng cho các hộ nông dân tiêu biểu trong tổ hội nông dân nghề nghiệp sản xuất rau, củ, quả an toàn xã Nghi Long; tham quan mô hình sản xuất rau, củ, quả an toàn tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc.