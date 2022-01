Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó

Ngày 21/1, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Tập đoàn The Ascott (do bà Lew Yen Ping Tổng Quản lý khu vực Việt Nam, Campuchia và Myanmar đại diện) đã tổ chức chương trình thiện nguyện "Vì ngày mai tươi sáng". Chương trình nhằm hưởng ứng "Tuần lễ Tết vì người nghèo năm 2022" do UBND tỉnh Thái Nguyên phát động.

Đây là năm thứ 3 Tập đoàn The Ascott phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình thiện nguyện ý nghĩa này.

Đại diện Tập đoàn The Ascott và đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tặng quà cho thầy và trò trường Tiểu học Lũng Luông tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Hà Thanh)

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các trẻ em, học sinh vùng cao tại trường Tiểu học Lũng Luông, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Tại đây, đại diện Tập đoàn The Ascott đã trao tặng 124 suất quà cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 17 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Nhiều nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu như gạo, mì tôm được trao tặng cho thầy và trò nhà trường (Ảnh: Hà Thanh)

Đồng thời, trao nhiều nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu như gạo, mì tôm, sách vở, áo ấm, loa, máy in… cho thầy và trò nhà trường với tổng số tiền trị giá 100 triệu đồng.

Cũng tại chương trình, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cũng trao tặng 10 phần quà cho 10 học sinh nghèo của trường Tiểu học Lũng Luông.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên trao tặng 10 suất quà cho học sinh nghèo của trường Tiểu học Lũng Luông. (Ảnh: Hà Thanh)

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn The Ascott đã tổ chức chương trình này để phần nào giúp các em học sinh vùng cao đón một cái Tết no ấm.

Ông Nguyễn Mạnh Hà cũng mong muốn trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục tổ chức những chương trình mang ý nghĩa tương tự.

Thay mặt UBND Thượng Nung, ông Ma Văn Hoàng – Phó Chủ tịch UBND Thượng Nung cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành và Tập đoàn The Ascott đã quan tâm và trao tặng những suất quà đầy ý nghĩa, giá trị cho thầy và trò trường Tiểu học Lũng Luông.