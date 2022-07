Hội Nông dân TP.Hải Phòng bàn giao cây giống, vật tư cho nông dân sản xuất thanh long

Tại buổi ra mắt, các thành viên tổ hợp tác tham gia mô hình được nghe cán bộ kỹ thuật-giảng viên của Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân TP.Hải Phòng hướng dẫn cách trồng và chăm cây thanh long cho hiệu quả cao.

Ngay sau đó, các thành viên của tổ hợp tác tham gia mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất thanh long theo hướng an toàn sinh học được nhận bàn giao cây giống và vật tư.

Các thành viên Tổ hợp tác kinh tế Bát Trang nhận hom giống cây thanh long

Ông Cao Văn Long, 1 trong những thành viên tổ hợp tác cho biết, các hộ được nghe cán bộ kỹ thuật chia sẻ, trao đổi những thông tin rất hữu ích.

Hộ ông Long ban đầu cũng trồng thí điểm 1 sào cây thanh long. Khi thu hoạch nhận thấy cây thanh long cho thu nhập ổn định với năng suất cao nên ông quyết định mở rộng diện tích trồng thanh long. Hiện, diện tích trồng thanh long của ông lên tới 1 mẫu.

Ông mong muốn việc tham gia tổ hợp tác, thực hiện mô hình sẽ góp phần gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất và cùng nhau ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất cây thanh long theo hướng an toàn sinh học một cách hiệu quả.

Clip các thành viên Tổ hợp tác kinh tế xã Bát Trang tham dự lễ ra mắt và nhận bàn giao cây giống, vật tư

Cũng tại buổi bàn giao cây giống, vật tư và ra mắt mô hình nêu trên, bà Nguyễn Thị Thoa-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP.hải Phòng cho biết, thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hải Phòng theo hướng sản xuất tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, gắn với xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, nông dân xã Bát Trang, huyện An Lão đã mạnh dạn chuyển đổi một diện tích lớn đất cấy lúa hiệu quả thấp sang trồng cây thanh long ruột trắng với hiệu quả kinh tế cao hơn.

Tuy nhiên, hiện cây thanh long trồng ở xã Bát Trang chủ yếu được canh tác theo phương pháp truyền thống, chưa áp dụng triệt để tiến bộ kỹ thuật vào khâu chăm bón, vì vậy sản lượng thu hoạch chưa cao, còn tồn tại nhiều điểm không bền vững, trong đó có cả vấn đề liên quan đến môi trường và sức khỏe.

Do đó, với mục tiêu nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, an toàn, bền vững, địa phương mong muốn xây dựng mô hình điểm trồng thanh long để áp dụng tiến bộ khoa học, đặc biệt là sử dụng các chế phẩm vi sinh vật trong trồng thanh long theo hướng an toàn sinh học, để đảm bảo sức khỏe an toàn cho người tiêu dùng và môi trường trong lành, sau đó sẽ nhân rộng ra toàn xã.

Mô hình trồng thanh long thí điểm tại xã Bát Trang.

Xuất phát từ thực tế trên, Hội Nông dân TP.Hải Phòng đã đề xuất và được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quan tâm, hỗ trợ thực hiện dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất cây thanh long theo hướng an toàn sinh học tại xã Bát Trang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng" có tổng quy mô là 2,5ha với 10 hộ hội viên nông dân tham gia.

Trong đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ giống, các loại vật tư và phân bón chăm sóc cây trồng; các hộ đóng góp công lao động và đối ứng một phần kinh phí để thực hiện.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân TP.Hải Phòng bàn giao giống, vật tư cho thành viên Tổ hợp tác kinh tế xã Bát Trang

Đơn vị được lựa chọn cung cấp giống, vật tư xây dựng mô hình là Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp Trọng Anh, Hà Nội.

Qua việc thụ hưởng dự án này, Hội Nông dân xã Bát Trang tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thành lập thêm 1 tổ hợp tác kinh tế, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp.