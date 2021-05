Hôm nay (1/5), giá gas giảm mạnh

Các doanh nghiệp kinh doanh gas phía Nam cho biết từ giá gas bán lẻ tháng 5/2021 được điều chỉnh giảm 19.000 đồng bình 12kg.



Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) thông báo từ hôm nay (1/5), giá gas giảm 19.000 đồng bình 12kg. Giá bán lẻ tối đa sau khi giảm đến tay người tiêu dùng là 361.000 đồng bình 12kg.

Giá gas hôm nay (1/5) giảm mạnh.

Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam tại miền Nam cũng thông báo giá gas Petro VietNam Gas tháng 5 giảm 19.000 đồng/bình 12kg. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng là 360.400 đồng/bình 12kg.

Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương cho biết: Giá gas Pacific Petro, City Petro, ESGas từ hôm nay đến tay người tiêu dùng không vượt quá 384.000 đồng một bình 12 kg. Tương tự các doanh nghiệp khác, giá này đã giảm 19.000 đồng so với mức giá áp dụng của tháng 4.

Theo lý giải của các doanh nghiệp kinh doanh gas, nguyên nhân giá gas bán lẻ trong nước giảm do giá gas thế giới tháng 5/2021 tiếp tục giảm 60 USD/tấn so với tháng 4, còn 485 USD/tấn. Do đó, các công ty điều chỉnh giảm tương ứng.

3 tháng đầu năm, giá gas bán lẻ trong nước đã tăng liên tục với tổng mức tăng gần 90.000 đồng/bình 12kg. Trong kỳ điều chỉnh tháng 4, giá gas bán lẻ trong nước đã giảm 20.000 đồng/bình 12kg.

Như vậy, đây là tháng thứ hai liên tiếp giá gas bán lẻ trong nước giảm, với tổng mức giảm là 39.000 đồng mỗi bình 12kg.