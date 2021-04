Dự kiến 100.000 người đến sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày dịp lễ 30/4-1/5, ứng phó ùn tắc thế nào?

Rạng sáng 29/4, rất đông người dân đã đổ về sân bay Tân Sơn Nhất để đi các chuyến bay đầu ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên trong đợt cao điểm đi lại tại sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.



Sân bay Tân Sơn Nhất ứng phó ùn tắc thế nào dịp lễ?

Nhiều hành khách phản ánh, do lượng khách đổ về quá đông, sảnh soi chiếu an ninh trước khi lên máy bay tiếp tục nghẽn, khách phải xếp hàng dài. Thậm chí, sảnh B soi chiếu an ninh dành cho hành khách của Vietjet Air ít khi ùn tắc nhưng rạng sáng nay lại có cảnh khách "rồng rắn" ra tận lối đi bên ngoài sảnh.

Tuy nhiên, tình hình ùn tắc trên chỉ xảy ra cục bộ. Ghi nhận của Dân Việt trong khung giờ 7-8h sáng, các khu vực bên trong sân bay Tân Sơn Nhất cơ bản thông thoáng. Khu vực soi chiếu an ninh cũng hết ùn tắc, riêng quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines, Vietjet vẫn còn đông do nhiều hành khách làm thủ tục ký gửi hành lý.

Sân bay Tân Sơn Nhất lắp thêm 5 máy soi chiếu an ninh tại sảnh A. Ảnh: Hồng Phúc.

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, mỗi ngày sân bay dự kiến đón khoảng 100.000 lượt hành khách và 740 chuyến bay đi và đến sân bay. Con số này tăng khoảng 20% so với ngày bình thường và tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các hãng cũng cho biết thêm, số lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất đỉnh điểm sẽ rơi vào 2 ngày là hôm nay (29/4) và 30/4. Trước đó, sân bay Tân Sơn Nhất đã ùn tắc nghiêm trọng, nhất là tại khu vực soi chiếu an ninh khiến nhiều người bức xúc do chờ đợi lâu, nguy cơ trễ chuyến bay, ảnh hưởng công việc.

Ông Nguyễn Nam Tiến - Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại cao điểm lễ 30/4 - 1/5, Cảng đã lắp thêm 5 máy soi chiếu tại sảnh A dành cho 5 hãng hàng không. Đây là khu vực bị nhiều hành khách phản ánh bức xúc nhất những ngày qua.

Với việc lắp thêm 5 máy soi chiếu sẽ nâng tổng số lên 30 máy soi chiếu và hoạt động hết công suất 100%, cơ bản sẽ giải quyết lượng khách thông qua khu vực này nhanh chóng.

Ông Tiến cũng nói thêm: "Kể từ ngày 27/4, chúng tôi đã triển khai thêm 2 cửa boarding gate cho hành khách, tạo thông thoáng trong nhà ga. Với các biện pháp trên, Cảng sẽ tăng công suất phục vụ thêm được trên 40% cho hành khách so với ngày thường".

Cục Hàng không Việt Nam mới đây cũng vừa có chỉ thị yêu cầu các hãng hàng không phải điều hành lịch bay tuân thủ nghiêm ngặt slot (lượt cất, hạ cánh theo giờ) được xác nhận, hạn chế đến mức thấp nhất việc chậm chuyến, hủy chuyến, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, làm ảnh hưởng đến hành khách.

Khai báo y tế trước khi đến sân bay Tân Sơn Nhất

Trước nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30/4 - 1/5, phía các hãng hàng không cũng đưa ra nhiều khuyến cáo dành cho hành khách để tiết kiệm tối đa thời gian chờ tại sân bay.

Theo hãng bay, bên cạnh hạ tầng, một trong những nguyên nhân gây ùn ứ tại sân bay hiện nay là do nhiều hành khách chưa khai báo y tế khi đến sân bay.

Các hãng hàng không khuyến cáo khách khai báo y tế trước khi đến sân bay.

Hãng bay khuyến cáo hành khách nên khai báo y tế trước khi đến sân bay qua trang tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng "Vietnam Health Declaration", sau đó lưu lại màn hình chụp mã QR code hoặc in kết quả khai báo y tế để thủ tục viên và nhân viên an ninh kiểm tra.

"Sau khi hoàn tất làm thủ tục chuyến bay, hành khách cần nhanh chóng di chuyển đến khu vực soi chiếu an ninh, chuẩn bị sẵn giấy tờ tuỳ thân và thẻ lên tàu bay, cất các vật dụng như đồng hồ, vòng đeo tay, chìa khoá... vào túi xách trước khi soi chiếu và lấy lại hành lý ngay sau khi hoàn thành để giải tỏa máy soi", đại diện một hãng hướng dẫn.

Ngoài ra, trong thời gian cao điểm, hành khách nên sử dụng các hình thức tự làm thủ tục thay vì đến trực tiếp quầy ở sân bay.

Ghi nhận cũng cho thấy, hiện các hãng hàng không đã tăng cường nhân viên tại nhiều khu vực bên trong sân bay từ khu vực làm thủ tục online, các lối ra vào để hỗ trợ hành khách làm thủ tục, khai báo y tế online nên đỡ mất thời gian hơn.

"Chúng tôi đã tăng cường nhân sự túc trực tại khu vực soi chiếu an ninh để kịp thời hỗ trợ các khách đến sát giờ bay mà chưa được soi chiếu nhằm tránh trường hợp nhỡ chuyến đáng tiếc", đại diện hãng hàng không quốc gia cho biết.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất yêu cầu tất cả hành khách phải khai báo y tế trước khi vào làm thủ tục bay, lực lượng an ninh sân bay cũng tiến hành đo thân nhiệt hành khách ngay từ cổng vào. Ngoài ra, toàn bộ nhân viên của cảng, các hãng hàng không phải tuyệt đối chấp hành thông điệp 5K khi đến làm việc tại sân bay để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.