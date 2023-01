Từ ngày hôm nay (8/1/2023), phía Trung Quốc sẽ khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua các cửa khẩu biên giới. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai là cửa khẩu đường sắt sông Nậm Thi, cửa khẩu đường bộ sông Hồng Trung - Việt.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất/nhập khẩu và lái xe sẽ xuất/nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai), thời gian thông quan từ 7:00 đến 19:00 (giờ Hà Nội).

Đối với người và các phương tiện đi cùng sẽ xuất/nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thời gian thông quan từ 7h00 đến 22h00 (giờ Hà Nội).

Năng lực thông quan hàng hóa sẽ được nâng lên sau khi Trung Quốc thực hiện khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua các cửa khẩu biên giới. Ảnh: Báo Lào Cai.

Để hoạt động xuất/nhập khẩu, xuất/nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai diễn ra thuận lợi, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đề nghị các đơn vị liên quan có phương án bố trí lực lượng, đảm bảo các điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động xuất/nhập khẩu, xuất/nhập cảnh tại các cửa khẩu theo đúng quy định.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Lào Cai cho biết, trong thời gian Trung Quốc duy trì chính sách “Zero Covid” và triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới đã có nhiều tác động đối với hoạt động tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đó là, tạm dừng toàn bộ hoạt động xuất - nhập khẩu, xuất - nhập cảnh qua các cửa khẩu phụ, lối mở trên toàn tuyến biên giới, ảnh hưởng đến hoạt động xuất - nhập cảnh và trao đổi hàng hóa của cư dân 2 bên biên giới.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung Quốc yêu cầu các mặt hàng trái cây như thanh long, xoài, mít, vải... phải đáp ứng các điều kiện về phòng dịch mới được phép nhập khẩu.

Cùng với đó, doanh nghiệp Trung Quốc liên tục thay đổi phương thức giao nhận hàng hóa tại các cửa khẩu; thời gian xuất cảnh của một phương tiện xe Việt Nam bị kéo dài (5 ngày); chi phí xuất - nhập khẩu tăng so với trước thời điểm diễn ra dịch Covid-19.

Do đó, năm 2022, giá trị xuất - nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai chỉ đạt hơn 2 tỷ USD, bằng 63,62% so với năm 2021, bằng 59% so với năm 2019 (thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19).

Ban Quản lý Khu kinh tế Lào Cai nhận định, việc Trung Quốc khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua các cửa khẩu từ ngày 8/1/2023 sẽ giúp hoạt động xuất - nhập khẩu và xuất - nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai được phục hồi như thời điểm trước khi diễn ra dịch Covid-19.

Đối với hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa, việc khôi phục toàn diện sẽ giúp hoạt động xuất - nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành sôi động trở lại, đặc biệt là xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông sản như thanh long, xoài, mít, vải, bởi trước khi xảy ra dịch Covid-19, đây là những mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu này.