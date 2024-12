Hơn 16 năm chờ đợi, Metro số 1 sắp lăn bánh

Liên quan đến công tác chuẩn bị, vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên, Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM Phan Công Bằng cho biết, đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành thi công các gói thầu chính 100% khối lượng.

Hiện nay, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP đang khẩn trương đẩy nhanh công việc còn lại để đưa dự án vào vận hành khai thác. Dự kiến 22/12, công tác phòng cháy, chữa cháy do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Bộ Công an đang thực hiện và công tác đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt Bộ GTVT chủ trì thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác thẩm định cấp giấy phép môi trường do Cục Kiểm soát môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ đưa vào khai thác thương mại vào ngày 22/12 tới. Ảnh: D.B

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các tồn đọng về hợp đồng thanh toán với các tranh chấp, khiếu nại, các công việc cần khẩn trương để chuẩn bị vận hành.

Cụ thể, Sở GTVT, Ban Quản lý đường sắt đô thị và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị đang tích cực phối hợp với các Bộ, các sở, ngành liên quan của TP hoàn thành các nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác vận hành, khai thác cụ thể công tác đào tạo lái tàu, nhân viên vận hành, bảo trì công tác vận hành thử nghiệm đã hoàn thành trong tháng 11/2024.

Công ty cũng đã thành lập xí nghiệp vận hành và xí nghiệp bảo trì, công tác đăng kiểm và dán tem kiểm định tàu đã hoàn thành.

Các quy định liên quan đến tổ chức quản lý, bảo trì, vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị xây dựng giá vé, giá vận tải hành khách... cũng được đảm bảo.

Depot Long Bình (TP.Thủ Đức, TP.HCM) là nơi tập kết, sửa chữa, bảo dưỡng và điều hành 17 đoàn tàu khi tuyến Metro số 1 chính thức đi vào vận hành thương mại. Ảnh: D.B

Đồng thời, xây dựng quy trình vận hành, khai thác, bảo trì hoàn thành dự án; tăng cường khả năng tiếp cận tổ chức các tuyến xe buýt kết nối nhà ga; tổ chức giao thông khu vực nhà ga và dọc tuyến; phương án phòng cháy chữa cháy cho các nhà ga đã được Công an TP phê duyệt.

Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho hay, dự kiến từ ngày 9/12 đến ngày 21/12 sẽ tổ chức vận hành thử nghiệm và dự kiến chính thức đưa vào vận hành thương mại vào ngày 22/12.