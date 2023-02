Hơn 1,8 triệu chiếc Ford Explorer bị điều tra an toàn ở Mỹ vì ốp kính chắn gió

Theo Reuters, các cơ quan quản lý an toàn ôtô Mỹ đang mở một cuộc điều tra an toàn đối với hơn 1,8 triệu chiếc Ford Explorer. Nguyên nhân của đợt điều tra là do có nhiều báo cáo về việc các tấm ốp trên kính chắn gió trên xe có thể rơi ra khi đang di chuyển ở tốc độ cao.