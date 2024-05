Hơn 4.500 VĐV tranh tài trên cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam do Đài truyền hình Bình Thuận tổ chức

Từ 200 VĐV tham gia lần đầu nay có hơn 4.500 VĐV tranh tài

Theo Ban tổ chức, giải Stop And Run Marathon BTV Bình Thuận 2024, cách đây 4 năm vào năm 2019, giải được tổ chức lần đầu tại danh thắng Bàu Trắng huyện Bắc Bình chỉ với 200 VĐV tham gia.

Nhờ ủng hộ nhiệt tình, cổ vũ, động viên của người dân, chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí đã truyền thông tích cực về giải, góp phần lan toả những hình ảnh tốt đẹp, kết quả ấn tượng của giải đến với mọi người.

Các VĐV tham gia Stop And Run Marathon BTV Bình Thuận 2024. Ảnh: BTC

Đến mùa giải năm nay, quy mô đã tăng lên hơn 20 lần về số lượng VĐV và đã trở thành một địa danh ghi đậm dấu ấn trong cộng đồng marathon trong nước và quốc tế khi hàng năm có gần 6-8 giải marathon trên toàn tỉnh như: Stop And Run Marathon BTV Bình Thuận, Phan Thiết Marathon, Bán Marathon huyện Tuy Phong, Lagi Half Marathon, Bán Marathon Phú Quý,... và tỷ lệ người Bình Thuận ngày càng tăng cao trong số các VĐV tham gia các giải.

Giải năm nay thu hút hơn 4.500 VĐV trên toàn quốc tham gia các cự ly thi đấu 5KM - 10KM - 21KM - 42KM theo lộ trình cung đường Hòa Thắng - Hòa Phú thuộc huyện Bắc Bình, huyện Tuy Phong và trong khu dân cư thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Đạt chuẩn đường chạy quốc tế

Những VĐV đã chinh phục thành công những con dốc dài bất tận, băng băng vượt qua cái nắng cái gió của vùng duyên hải miền Nam Trung bộ. Đây là một thách thức khắc nghiệt nhưng vô cùng kích thích những bứt phá của bản thân các VĐV marathon.

Ban tổ chức giải Stop And Run Marathon BTV Bình Thuận 2024 trao thưởng cho các VĐV đạt giải thưởng cao. Ảnh: BTC

Giải Stop And Run Marathon BTV Bình Thuận 2024 đã chính thức đạt được chuẩn đường chạy quốc tế Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), đây là một bước tiến quan trọng giúp giải đấu ngày càng phát triển. Với tiêu chuẩn này, thành tích của VĐV ở giải sẽ được công nhận để có thể tham gia các cuộc thi Marathon lớn khác trên thế giới như New York Marathon, Boston Marathon...