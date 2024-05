Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tranh tài giải điền kinh Công an TP.HCM năm 2024

Giải đấu diễn ra từ ngày 13 - 15/5, tại sân vận động Thống Nhất (quận 10, TP.HCM) quy tụ gần 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị trực thuộc công an TP.

Các vận động viên sẽ được chia thành 10 nhóm tuổi, tham gia thi đấu ở 2 nội dung thi cá nhân và thi tiếp sức. Các nội dung thi gồm: nam, nữ 100m; nam, nữ 400m; nam 1.500m, nữ 800m; nam chạy việt dã 3.000m, nữ chạy việt dã 2.000m; nhảy xa nam và nữ. Các nội dung thi tiếp sức gồm: tiếp sức nam, nữ 4 x 100m và tiếp sức nam, nữ 4 x 400m, tiếp sức đôi nam và đôi nữ cực ly 4 x 100m và 4 x 400m.

Giải thi đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, hoạt động này tiếp tục đẩy mạnh, phát triển rộng khắp phong trào thể dục, thể thao (TDTT) tại các đơn vị, rèn luyện thể lực, đảm bảo sức khỏe, ý chí kiên cường để thực hiện tốt nhiệm bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Thông qua giải đấu này, ban tổ chức sẽ chấm chọn những hạt nhân nòng cốt để tham gia Đại hội Khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX năm 2025 do Bộ Công an tổ chức.

Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP, phong trào TDTT luôn được Công an TP duy trì và phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn lực lượng. Hàng năm, Công an TP tổ chức nhiều giải đấu thể thao, cũng như tổ chức tập luyện từ 8 đến 10 đội tuyển thể thao phong trào tham gia thi đấu các giải do TP.HCM và Bộ Công an tổ chức.