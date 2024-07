Hơn 60 thanh niên vác hung khí từ Bình Thạnh qua Tân Phú chém người, đập phá quán cà phê

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Phi Trường (SN 2004, ngụ quận Bình Thạnh), Phạm Trần Quốc Toàn (SN 2002, ngụ quận Bình Thạnh) cùng hàng chục người khác về hành vi gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hình ảnh từ camera ghi lại.

Một số đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Trà Long.

Rạng sáng 3/7, một nhóm người ngồi tại quán cà phê ở số 46 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh thì bất ngờ bị nhóm thanh niên khoảng 60 người, đi trên xe máy xông vào đuổi đánh.

Hình ảnh từ camera ghi lại, khi thấy các đối tượng vác hung khí đuổi đánh, nhóm người ngồi trong quán hoảng loạn tháo chạy tán loạn, 1 thanh niên bị chém.

Sau đó, các đối tượng còn đập phá tài sản rồi lên xe tháo chạy khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo, Công an quận Tân Phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trích xuất camera điều tra, truy tìm các đối tượng.

Tang vật cơ quan chức năng thu được. Ảnh: Trà Long

Cảnh sát đã bắt giữ Trường, Toàn cùng hàng chục người khác ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Trường khai do có mâu thuẫn với Hồ Văn Hiền (SN 2001, ngụ quận Phú Nhuận), cả 2 hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 0h50 ngày 3/7, Trường, Toàn cùng hơn 60 người khác đi trên hàng chục xe máy mang theo nhiều vũ khí. Do từng thấy Hiền ngồi ở quán cà phê số 46 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh nên Trường nghĩ rằng Hiền ở đây.

Đến quán, thấy nhóm người ngồi bên trong quán nên cả nhóm xông vào rượt đuổi, chém người và đập phá tài sản.

Khám xét khẩn cấp 1 bãi xe tại quận Bình Thạnh và bãi đất trống ở quận 12, Công an thu giữ nhiều súng, đạn cùng một số tang vật khác.

Công an quận Tân Phú đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.