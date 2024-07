Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp với Công an quận Tân Bình bắt giữ đối tượng Nguyễn Khánh Huy (SN 2007, quê Hậu Giang), Nguyễn Thanh Đoàn Quốc Việt (SN 2005, ngụ quận 11, có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản) và Nguyễn Văn Kiệt (SN 2004, quê Long An) về hành vi cướp giật tài sản.



3 đối tượng giật điện thoại, kéo lê nạn nhân nhiều mét trên đường

3 đối tượng bị bắt. Ảnh: CACC.

Thanh niên bị kéo lê nhiều mét trên đường. Ảnh cắt từ clip.

Đây là nhóm đối tượng đã giật điện thoại của 1 thanh niên trên địa bàn quận Tân Bình, và kéo lê nạn nhân nhiều mét trên đường gây xôn xao.

Theo điều tra, sáng 24/7, qua tiếp nhận phản ánh trên mạng xã hội về một vụ việc cướp giật tài sản xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 23/7 tại trước quán ăn Ba Huy trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9.

Thời điểm này, nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy đã giật điện thoại của 1 thanh niên với hành vi manh động, thực hiện hành vi phạm tội quyết liệt, đến cùng, bỏ mặc nạn nhân bị thương do quá trình truy đuổi, níu áo đối tượng thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của mình.

Mặc dù bị hại chưa cung cấp thông tin nhưng với phương châm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM "mỗi vụ cướp giật tài sản là một vụ trọng án", lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Tân Bình đã vận hành cơ chế xác minh, truy xét nhanh theo dấu vết nóng, quyết tâm truy bắt nhóm đối tượng trên trong thời gian nhanh nhất.

Chưa đầy 24 giờ gây án, lần lượng các đối tượng Huy, Việt và Kiệt đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trốn tại quận 11, quận 7.

Cảnh sát thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện mà các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm kết luận điều tra đề nghị truy tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng.

Đây là một trong nhiều vụ án cướp giật tài sản đã được lực lượng Công an TP.HCM truy xét, khám phá nhanh trong thời gian qua; bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản và đồng phạm; xử lý triệt để đến đối tượng tiêu thụ tài sản có nguồn gốc từ tội phạm cướp giật tài sản.

Đồng thời, kết hợp đồng bộ với các biện pháp phòng ngừa xã hội; tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ tài sản của người dân và sự tham gia, ủng hộ của Nhân dân Thành phố tham gia phòng trào tích cực tố giác tội phạm; tình hình cướp giật tài sản trên đường phố ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, không còn diễn biến phức tạp.