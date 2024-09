Hơn 70 người chết, 111 người mất tích, 70 người bị thương do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 ở Lào Cai Lào Cai: Hơn 70 người chết, 111 người mất tích, 70 người bị thương do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3

Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản tại huyện Bắc Hà (Lào Cai). Ảnh: CTV. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ đêm ngày 7/9 đến hết 17 giờ ngày 11/9 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có 253 người chết, mất tích, bị thương; trong đó, có 72 người chết; 111 người mất tích; 70 người bị thương tại các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Yên. Thiệt hại nặng nhất là tại huyện Bảo Yên với 30 chết, 83 người đang mất tích, 18 người bị thương và huyện Bắc Hà có 13 người chết, 21 người mất tích, 20 người bị thương. Ngoài thiệt hại về người, toàn tỉnh có 8.600 nhà ở nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Hiện nhiều khu vực của các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà bị ngập, vẫn đang tiếp tục thống kê xác định được mức độ thiệt hại; hơn 2.400 ha lúa, hoa màu ngô, cây trồng hàng năm... bị ngập, gãy đổ, vùi lấp. Nhiều tuyến đường giao thông ở Lào Cai bị chia cắt, cô lập do mưa lũ. Ảnh: CTV. Trên địa bàn tỉnh hiện có 12 điểm đang bị cô lập do đường giao thông ngập nước, sạt lở. Các tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh như: quốc lộ 4, 4D, 279, 70 có rất nhiều vị trí bị sạt ta luy dương, ta luy âm, ngập nước gây ách tắc giao thông. Các tuyến đường tỉnh từ 151-162 có rất nhiều vị trí bị sạt ta luy dương, ta luy âm, ngập nước, gây ách tắc giao thông cục bộ. Đường do huyện, xã quản lý bị sạt lở, hư hỏng 537 tuyến với nhiều điểm sạt lở ta luy dương, ta luy âm, ngập nước gây ách tắc giao thông. 65 trường học bị ảnh hưởng, thiệt hại; các trường học trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học từ ngày 9/9 và dự kiến nghỉ học đến hết ngày 13/9 nếu tình hình thời tiết ổn định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai Vũ Xuân Cường và lãnh đạo huyện Bắc Hà chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại cơ sở. Ảnh: Ngọc Thuỷ. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang tích cực khẩn trương chỉ đạo, huy động các lực lượng tại chỗ bao gồm Công an, Quân sự, các cơ quan, đơn vị, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, người dân, cùng nhiều trang thiết bị tiếp cận hiện trường, khẩn cấp thực hiện các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên, một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục có mưa lớn, lũ, sạt lở, nhiều tuyến đường đang bị ách tắc; công tác tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm kiếm người mất tích và công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân sơ tán gặp rất nhiều khó khăn. Tham khảo thêm Infographic: Lào Cai và những thiệt hại nặng nề do lũ quét, sạt lở đất

