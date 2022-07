Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Bình Dương

Theo bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQVN tỉnh Bình Dương, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022.

Thời gian tiếp xúc cử tri diễn ra từ ngày 6/6 đến ngày 10/6, tại 79 điểm trên địa bàn toàn tỉnh Bình Dương. "Kết quả, có 6.739 lượt cử tri tham dự, với 839 lượt cử tri tham gia phát biểu kiến", bà Hạnh cho biết.

Sáng 14/7, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Bình Dương, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. Ảnh: Đỗ Trọng

Báo cáo tổng hợp, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh cho biết, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào hầu hết các lĩnh vực nóng, đang tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Theo phản ánh của cử tri, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều dự án chưa hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng để bàn giao đất cho người dân xây dựng nhà. Nhiều dự án quy hoạch treo kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực.

Cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét về mức giá bồi thường, đền bù giải tỏa dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, vì mức bồi thường hiện nay còn thấp.

Tình trạng ô nhiễm môi trường do các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên ngày càng nghiêm trọng.

Tình trạng khai thác cát trên sông Sài Gòn hiện nay làm sạt lở đất của người dân dọc bờ sông Sài Gòn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Cử tri bày tỏ kiến nghị về học phí tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương và HĐND TP.Thủ Dầu Một với cử tri phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một), chiều 8/6. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri phản ánh việc dự kiến tăng học phí tại các trường học cần phải tính toán đến đối tượng công nhân lao động, người có thu nhập thấp. Đây là việc cần thiết để tạo điều kiện cho con em những đối tượng lao động khó khăn được tham gia học tập.

Hiện nay, giá xăng dầu liên tục tăng cao, ảnh hưởng đến giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu của người dân. Cử tri đề nghị ngành chức năng tỉnh thường xuyên kiểm soát việc tăng giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn và tăng cường công tác kiểm tra.

Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Bình Dương sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Thời gian qua, lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư đồng bộ, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tuyến đường xuống cấp, hư hỏng chưa được sửa chữa. Hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ nên thường xuyên ngập nước khi trời mưa lớn.

Trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều dự án chưa hoàn chỉnh. Trong ảnh: Dự án mở rộng Đại lộ Độc Lập ở TP.Dĩ An đang thi công. Ảnh minh họa: Nguyên Vỹ

Cử tri đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng; đầu tư hệ thống thoát nước tại một số tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, dự án nạo vét, gia cố Suối Cái (đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai) với tổng kinh phí khoảng 5.000 tỷ đồng được cử tri đồng tình chủ trương đầu tư.

Bỡi vì, sau khi hoàn thành, dự án sẽ giải quyết tình trạng ngập úng, thoát nước và cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị, kết hợp phát triển giao thông trong khu vực.

Tuy nhiên, khi hoàn thành dự án, lưu lượng nước rất lớn đổ thẳng vào cù lao Thạnh Hội (TX.Tân Uyên) sẽ gây sạt lở nghiêm trọng. Cử tri đề nghị tỉnh cần đánh giá tác động đến việc ảnh hưởng sạt lở cù lao Thạnh Hội, đồng thời sớm giải quyết các chính sách đền bù, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

Ông Phạm Văn Chánh - Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh lần này sẽ tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng thời, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; quyết định các vấn đề quan trọng khác của địa phương.

Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh cũng xem xét hơn 20 báo cáo, tờ trình và dự kiến sẽ thông qua 12 nghị quyết liên quan đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của Bình Dương.

Trong đó, nhiều nghị quyết được quan trọng đang các đại biểu và cử tri quan tâm như: Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương 2022-2025; Nghị quyết về chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết về tán thành chủ trương thành lập phường An Điền, phường An Tây, TX.Bến Cát và TP.Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.