Thông tin được cả hai chia sẻ trên trang mạng xã hội vào tối 2/5. Âu Thanh Di cho biết, họ đã ly thân từ hai năm trước và quyết định ly hôn sau khi cả hai đã cân nhắc kỹ lưỡng.



"Đây là quyết định khó khăn và đầy bất lực. Cảm ơn anh vì đã cùng em trải qua quãng thời gian tuyệt vời. Cảm ơn anh vì những hy sinh cho nhau và cho gia đình. Hãy dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất", nữ diễn viên chia sẻ.

Diễn viên kỳ cựu Quách Tấn An và vợ là Âu Thanh Di đã chính thức xác nhận ly hôn sau 18 năm chung sống.

Quách Tấn An cũng đăng tải thông báo tương tự trên trang cá nhân.

Cặp đôi gặp nhau vào năm 1999 khi cùng tham gia một chương trình du lịch của TVB. Sau 7 năm hẹn hò, họ tổ chức đám cưới tại Disneyland Hong Kong vào năm 2006. Sau khi kết hôn, Âu Thanh Di dần rút khỏi làng giải trí để tập trung học tập và chăm sóc gia đình. Họ có hai con chung.

Hôn nhân nhiều sóng gió của Quách Tuấn An

Cuộc hôn nhân của Quách Tấn An và Âu Thanh Di không trải qua nhiều êm đềm. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, Âu Thanh Di chia sẻ cô đã trải qua 2 lần sảy thai. Nữ ca sĩ thừa nhận có nhiều điểm bất đồng với chồng trong quá trình chung sống. Cô cũng cảm thấy bức bối khi chỉ ở nhà chăm con và đi học.

Hiện tại, một trong những chủ đề được quan tâm nhất là việc phân chia tài sản của cặp đôi. Theo HK01, khi còn chung sống, Quách Tấn An và Âu Thanh Di rất tin tưởng nhau. Do đó, nam diễn viên sở hữu khối tài sản 90 triệu HKD (khoảng 11,5 triệu USD) nhưng Âu Thanh Di từ chối để tên chung vì ngại rắc rối. HK01 cho biết, không tài sản nào của Quách Tấn An có tên Âu Thanh Di.

Quách Tấn An sở hữu nhiều bất động sản giá trị ở Hong Kong. Tuy nhiên, ngay cả hai con chung của họ cũng không có tên trong danh sách chủ sở hữu. Lý do là Quách Tấn An muốn quyên góp toàn bộ tài sản cho mục đích thiện nguyện trước khi qua đời và Âu Thanh Di đồng ý với điều này.

Quách Tấn An và Âu Thanh Di ly hôn sau 18 năm chung sống là điều đáng tiếc cho người hâm mộ. Tuy nhiên, cả hai đều mong muốn có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau chăm sóc các con.

Âu Thanh Di (sinh năm 1979) khởi nghiệp là một ca sĩ, sau đó lấn sân diễn xuất. Tây Du Ký II là dự án nổi tiếng nhất Âu Thanh Di từng tham gia. Trong khi đó, Quách Tấn An sinh năm 1964, là diễn viên nổi tiếng của TVB. Anh nổi tiếng nhất với vai Đinh Thường Vượng trong hai bộ phim Đôi đũa lệch và Chuyện về chàng Vượng. Ngoài ra, anh tham gia hàng chục bộ phim khác như: Thiên biến; Liên thành quyết; Dương Môn nữ tướng; Võ Lân Truyền kỳ...