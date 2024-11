Barron Trump: Nhân tố bí ẩn trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump

Barron Trump - con trai út của tỷ phú Donald Trump và cựu siêu mẫu Melania Trump không chỉ thu hút sự chú ý của truyền thông vì vẻ ngoài như "hoàng tử", mà còn đóng góp tích cực vào chiến dịch tranh cử tổng thống của cha mình.

Ngày 6/11 (theo giờ Việt Nam) số liệu kiểm phiếu cho thấy ông Donald Trump nhận được 68,3 triệu phiếu phổ thông, trở thành ứng cử viên đảng Cộng hòa đầu tiên thắng phiếu phổ thông từ thời tổng thống George W. Bush năm 2004. Trong khoảnh khắc đó, Barron Trump xuất hiện cùng cha mẹ trên sân khấu, đánh dấu lần đầu tiên cậu xuất hiện công khai kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Barron Trump (ngoài cùng bên phải) đứng cùng bố mẹ trong ngày ông Trump nhậm chức. NYT.

Theo đài RT, ông Donald Trump chia sẻ về chiến thắng của mình khi trả lời kênh Fox News: “Tôi đã nói với gia đình tôi rằng đủ rồi, bởi vì điều này quá đau đớn cho gia đình tôi. Gia đình đã trải qua nhiều tổn thương".

Đồng thời, ông tiết lộ vai trò quan trọng của Barron Trump trong chiến dịch tranh cử, khi Barron vừa tròn 18 tuổi vào tháng 3/2024 và lần đầu tiên được tham gia bỏ phiếu. Hình ảnh Barron Trump mặc vest chỉn chu đi bỏ phiếu đã được bà Melania Trump tự hào chia sẻ trên mạng xã hội, kèm các hashtag như “18 tuổi", “bầu cử tổng thống" và “tự hào". Bức ảnh này đã thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau một giờ đăng tải.

Barron từ nhỏ đã được truyền thông Mỹ chú ý. IG.

Barron Trump không chỉ là người ủng hộ tinh thần mà còn là cố vấn truyền thông không chính thức cho cha mình. Cậu đã góp phần giúp ông Donald Trump tiếp cận các cử tri Gen Z thông qua các chương trình podcast phổ biến, từ đó thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Ngày 4/11, tại Bắc Carolina, Donald Trump chia sẻ: “Con tôi rất thông minh và luôn đưa ra lời khuyên hữu ích. Con nói với tôi là "Bố hãy bình tĩnh, đừng quá sức". Barron mang đến cho tôi sự động viên to lớn". Sự tham gia của Barron Trump trong chiến dịch lần này đã tạo nên sức hút đáng kể, khiến công chúng và giới truyền thông không ngừng bàn luận về nhân vật đặc biệt này.

Hình ảnh Barron đi bỏ phiếu cho cha đã làm "dậy sóng" mạng xã hội. IG.

Biểu tượng mới của tuổi trẻ trong gia đình Trump

Barron với chiều cao vượt trội, luôn thu hút ánh nhìn của dư luận. IG.

Sinh năm 2006, Barron Trump là con út của Tổng thống Donald Trump và bà Melania Trump. Sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao hơn 2m, vẻ ngoài điển trai, Barron Trump là một trong những nhân vật thu hút sự chú ý của công chúng mỗi khi xuất hiện.

Đáng chú ý, tên của Barron do chính ông Trump chọn lựa. Trên chương trình The Oprah Winfrey Show, ông Trump chia sẻ rằng, mình “luôn yêu thích cái tên này” nhưng từng ngần ngại không dám dùng. Khi ông đề xuất cái tên này với vợ Melania, ông đã cân nhắc đến việc rút lại ý định vào phút cuối, nhưng Melania kiên quyết, nói rằng: “Anh không thể rút lại được! Em đã gọi con là Barron từ khi con còn trong bụng và anh không thể thay đổi điều đó được!”.

Barron đứng cùng cha và gia đình trong ngày ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ vào năm 2016. CNN.

Kể từ khi còn nhỏ, Barron đã là tâm điểm của truyền thông thế giới, chiếm được sự yêu mến nhờ mái tóc vàng sáng, đôi mắt xanh to tròn và gương mặt đáng yêu. Khi còn nhỏ, Barron thường xuất hiện cùng bố mẹ trong các sự kiện lớn, nổi bật với phong cách thời trang chỉn chu, sang trọng trong những bộ vest lịch lãm.

Năm 2020, khi Barron Trump mới 14 tuổi, cậu đã cao hơn bố và được đánh giá là người cao nhất trong số năm người con của Donald Trump. Đến nay, Barron đã bước vào tuổi 18 và đang theo học tại trường Kinh doanh Stern, thuộc Đại học New York.

Được biết, để vào được ngôi trường danh tiếng này, Barron Trump đã phải vượt qua tỷ lệ chọi gay gắt 1/20. Học phí tại trường cũng rất đắt đỏ, lên đến 62.700 USD mỗi năm (tương đương hơn 1,5 tỷ đồng). Barron vẫn sống cùng gia đình tại tháp Trump ở khu Manhattan, New York, trong suốt thời gian theo học tại đây.

Barron Trump bắt đầu việc học tại Trường Columbia Grammar & Preparatory ở New York, sau đó chuyển sang Trường St. Andrew’s Episcopal tại Potomac, Maryland. Khi ông Trump nhậm chức tổng thống vào tháng 1/2017, Melania và Barron đã ở lại Manhattan để cậu có thể hoàn thành năm học của mình. Tuy nhiên, theo một số báo cáo, Barron khá do dự khi phải rời New York và cuộc sống quen thuộc tại đây để chuyển đến Nhà Trắng cùng gia đình. Năm 2021, gần cuối nhiệm kỳ của cha mình, Barron nhập học tại Học viện Oxbridge ở Palm Beach, Florida và tốt nghiệp vào năm 2024.

Ở trường Đại học, Barron Trump được mật vụ bảo vệ từng bước chân. NYT.

Với tư cách là con trai của hai nhân vật nổi tiếng và bản thân là “ngôi sao” từ nhỏ, Barron Trump trở thành nam sinh nổi bật nhất tại trường đại học. Tuy nhiên, do an ninh nghiêm ngặt, Barron chưa tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóa nào của trường. Đội mật vụ luôn theo sát Barron, đảm bảo an toàn cho cậu trước sự chú ý quá mức từ các sinh viên khác. Một sinh viên tiết lộ: “Có những người cố gắng tiếp cận Barron để chụp hình cùng, nhưng cậu ấy luôn giữ im lặng. Thường thì Barron không nói nhiều trong lớp học".

Barron Trump từ một cậu nhóc ngây thơ năm nào đến nay đã trưởng thành, có phần đóng góp nhất định vào thành công của cha mình. Cậu đã vượt qua rào cản là con trai của một tổng thống nổi tiếng và dần tạo dấu ấn riêng trong cuộc sống cá nhân lẫn trong chiến dịch chính trị của gia đình.