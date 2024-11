Anh trai say hi sớm "sold out" toàn bộ vé concert 3, khán giả "sốc" khi nhận thứ tự xếp hàng

Sáng 7/11, chương trình Anh trai say hi mở đợt bán vé cho concert thứ 3, diễn ra vào ngày 7/12 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Đợt vé sớm được phân phối trên nền tảng Ticketbox vào hồi 9h giờ sáng, thu hút đông đảo khán giả tham gia săn vé. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, số thứ tự xếp hàng của một số khán giả lên đến 50.000 - 60.000. Chỉ sau 45 phút, hệ thống đã ngừng bán vé do toàn bộ vé đều đã hoặc đang trong quá trình thanh toán.

NSX Anh trai say hi cho biết, do sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả, đơn vị này quyết định đẩy sớm giờ bán vé chính thức so với dự kiến. Đúng 12h ngày 7/11, cuộc chiến "săn vé" tiếp tục diễn ra. Tới 15h chiều cùng ngày, trên nền tảng Ticketbox, đa phần các hạng vé đã được bán hết. Hai hạng vé còn lại là hạng SVIP (ngồi): 4.000.000 đồng và vé hạng PREMIER LOUNGE (bàn/ghế cocktail): 10.000.000 đồng. Tuy vậy, khi click vào hạng vé SVIP, người mua không thể mua vé.

Các nghệ sĩ trong concert "Anh trai say hi" tại TP.HCM. (Ảnh: NSX)

Trên các diễn đàn, không ít người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng khi không thể sở hữu chiếc vé concert Anh trai say hi như dự kiến. Bên cạnh đó, nhiều bài viết rao bán vé cũng xuất hiện, mức chênh lệch từ 500.000 đồng với vài triệu đồng.

Hiện tại, nhà sản xuất Anh trai say hi chưa đưa ra thông tin về số vé bán ra. Tuy vậy, ước tính sân vận động Mỹ Đình có sức chứa khoảng 40.000 người. Hai concert của BLACKPINK năm ngoái, show Mỹ Tâm cuối năm 2022, có hơn 30.000 khán giả mỗi đêm. Vị trí sân khấu, các hạng ghế của concert Anh trai say hi tương tự concert của nhóm nhạc BLACKPINK diễn ra hồi tháng 7/2023.

Sơ đồ chỗ ngồi concert "Anh trai say hi" tại Hà Nội. (Ảnh: NSX)

Một khán giả đăng tải hình ảnh số thự tự mua vé concert "Anh trai say hi" tại Hà Nội kèm dòng chú thích: "Không thể tin nổi". (Ảnh: Chụp màn hình)



Chia sẻ với Dân Việt, Nguyễn Thảo Linh (35 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, cô thất bại sau hai lần "canh" vé: "Dù ấn mỏi tay và nhờ sự hỗ trợ của bạn bè, tôi không thể sở hữu cho mình một tấm vé nào. Trước đó, tôi không nghĩ sự cạnh tranh lại lớn tới vậy". Trong khi đó, Trần Thu Hồng (42 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) quyết định mua vé "chợ đen" từ sớm, do "biết mình không thể cạnh tranh về mặt công nghệ với giới trẻ".

Anh trai say hi là chương trình âm nhạc thực tế đầu tiên quy tụ 30 nam nghệ sĩ là những tên tuổi cực "hot" và có sức ảnh hưởng trong showbiz Việt và mạng xã hội.

Chương trình Anh trai say hi đã tổ chức hai concert ở TP.HCM vào ngày 28/9 và ngày 19/10, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Giá vé của concert thứ ba ở Hà Nội tương tự như giá vé của hai concert đầu tiên, dao động từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Trong đó, vé hạng CAT 3 (ngồi): 500.000 đồng, vé hạng CAT 2 (ngồi): 700.000 đồng, vé hạng CAT 1 (ngồi): 900.000 đồng, vé hạng GA 4 (đứng): 800.000 đồng, vé hạng GA 3 (đứng): 1.000.000 đồng, vé hạng GA 2 (đứng): 1.400.000 đồng, vé hạng GA 1 (đứng): 1.800.000 đồng, vé hạng FANZONE (đứng): 2.500.000 đồng, vé hạng VIP (ngồi): 2.200.000 đồng, vé hạng VIEVIP (ngồi): 2.600.000 đồng, vé hạng SVIP (ngồi): 4.000.000 đồng và vé hạng PREMIER LOUNGE (bàn/ghế cocktail): 10.000.000 đồng.