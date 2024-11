Hơn 400 nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia Liên hoan hát Then, đàn Tính lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội

Tại buổi họp báo chiều 7/11, BTC cho biết, Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18/11 Sân Lễ hội, Khu các làng dân tộc III, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy điều hành buổi họp báo thông tin về Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII năm 2024. Ảnh: Nam Nguyễn

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cho biết, BTC đã cân nhắc rất kỹ mới quyết định tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII năm 2024 tại Hà Nội chứ không phải là các địa phương có đồng bào sinh sống. Bởi lẽ, nhiều năm nay, nghệ thuật hát Then, đàn Tính đã được lan tỏa ra rất nhiều tỉnh, thành phố khác, trong đó có Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Tây Nguyên cũng có các câu lạc bộ hát Then, đàn Tính hoạt động sôi nổi. Liên hoan tổ chức tại Hà Nội sẽ góp phần lan tỏa rộng rãi hơn nghệ thuật truyền thống đặc sắc này đến người dân và du khách…

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc cũng cho biết, Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII năm 2024 có hơn 400 đồng bào là nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên của 14 tỉnh, thành phố tham gia. Đây là hoạt động có ý nghĩa, nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Tày, Nùng, Thái trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Liên hoan là dịp để các địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại về "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" đã được UNESCO ghi danh vào ngày 12/12/2019.

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII năm 2024 sẽ tổ chức song song cùng Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2024. Ảnh: Nam Nguyễn



Các hoạt động chính của Liên hoan diễn ra tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 24/11, bao gồm: Biểu diễn, giới thiệu nghệ thuật hát Then, đàn Tính; trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa truyền thống; trình diễn nghề truyền thống Dệt thổ cẩm và chế tác đàn Tính của các dân tộc Tày, Nùng, Thái; trưng bày, chế biến, giới thiệu ẩm thực dân tộc truyền thống; trưng bày ảnh "Di sản nghệ thuật hát Then - đàn Tính"; trưng bày chuyên đề "Di sản văn hóa Then trong đời sống các dân tộc Tày, Nùng, Thái".

Trong khuôn khổ Liên hoan, các đoàn tham gia sẽ viếng Lăng Bác; tham quan di tích lịch sử Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn; diễu hành theo tuyến đường: Hai Bà Trưng - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; biểu diễn, giới thiệu nghệ thuật hát Then, đàn Tính tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII có gì đặc biệt?

Song song với Liên hoan là Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2024 với nhiều hoạt động đậm sắc màu văn hóa truyền thống các dân tộc: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trình diễn, giao lưu, giới thiệu văn hóa của các dân tộc tỉnh Đồng Nai, Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nam bộ, các dân tộc Tây Nguyên, các dân tộc phía Bắc…

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18/11. Ảnh: Nam Nguyễn

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 24/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của hơn 100 đồng bào của 16 cộng đồng hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam của các địa phương (Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Sóc Trăng).

Ngoài ra còn có 25 đồng bào dân tộc Chơ Ro, tỉnh Đồng Nai; Đoàn nghệ nhân đồng bào, diễn viên quần chúng của một số địa phương tham gia Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII năm 2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2024 góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam; tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch thiết thực chào mừng 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024) và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11); tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc là truyền thống và di sản văn hóa quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Lan toả, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa 54 dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đề ra.

Tăng cường liên kết, phối hợp với các địa phương trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc và trong hoạt động xúc tiến, quảng bá, phát triển du lịch cũng như thu hút du khách đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.