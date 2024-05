Cher: "Tôi 77 tuổi, hẹn hò trai 38 tuổi, bởi đàn ông tuổi tôi chết cả rồi"

Cher (SN 1946) được mệnh danh là "nữ thần pop". Bà được nhìn nhận là biểu tượng của nữ quyền trong làng nhạc.

Cher có giọng nữ trầm khác biệt, bà hoạt động ở đa dạng các lĩnh vực bao gồm cả diễn xuất trên sân khấu kịch và trong phim truyền hình, phim điện ảnh. Bà từng giành giải Oscar cho Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong phim Moonstruck (1987).

Cher thường xuyên thay đổi phong cách biểu diễn và diện mạo qua thời gian. Bà được biết tới từ năm 1965 khi còn thường xuyên biểu diễn với chồng của bà khi ấy - Sonny Bono. Bà đánh dấu việc hoạt động solo bằng các đĩa đơn Bang Bang (My Baby Shot Me Down) và You Better Sit Down Kids.

Trong thập niên 1970, Cher có các bản hit như Gypsys, Tramps & Thieves, Half-Breed, Dark Lady... Khi ấy, Cher được nhìn nhận là nữ ca sĩ solo thành công nhất của nền công nghiệp âm nhạc Mỹ.

Cher chia tay Sonny Bono trong năm 1975, sự nghiệp âm nhạc của bà tiếp tục thăng hoa hồi cuối thập niên 1980 với các bản hit I Found Someone, If I Could Turn Back Time, Save Up All Your Tears. Cho tới nay, Cher vẫn duy trì hoạt động biểu diễn bền bỉ. Với 100 triệu đĩa hát đã bán ra, Cher là một trong những ca sĩ ăn khách nhất thế giới.