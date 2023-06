Lần đầu tiên, mẫu xe 7 chỗ Honda BR-V hoàn toàn mới sẽ chính thức được giới thiệu và phân phối tại thị trường Việt Nam dự kiến vào ngày 04 tháng 07 năm 2023 với hai phiên bản L, G cùng 4 lựa chọn màu sắc bao gồm: Trắng bạc thời trang, Trắng ngà tinh tế, Xám phong cách, Đen ánh độc tôn. Từ ngày 01 tháng 06 năm 2023, khách hàng có thể liên hệ đặt xe tại hệ thống Nhà Phân phối Ôtô Honda trên toàn quốc.

Được giới thiệu lần đầu tiên tại Indonesia năm 2016 và hướng đến thị hiếu của thị trường châu Á, thiết kế Honda BR-V được nghiên cứu và phát triển để phù hợp với điều kiện vận hành, nhu cầu sử dụng của những quốc gia ở khu vực này. Với những giá trị mang lại cũng như sự tin tưởng của khách hàng, Honda BR-V đã gặt hái được nhiều giải thưởng uy tín tại các thị trường như: Xe MPV cỡ nhỏ của năm 2017 (Thái Lan), Xe MPV cỡ nhỏ của năm 2019 (Malaysia), Xe của năm 2022 (Indonesia),…

Honda BR-V 2023 chốt ngày mở bán ở Việt Nam, đối thủ nặng ký của Mitsubishi Xpander. Ảnh Honda VN.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của nhiều gia đình Việt Nam về dòng xe 7 chỗ, Công ty Honda Việt Nam sẽ chính thức phân phối mẫu xe Honda BR-V (nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia). Honda BR-V là sự kết hợp hoàn hảo của một chiếc SUV cá tính, một chiếc MPV đa dụng cùng với cảm giác lái hứng khởi luôn có trên các dòng xe Honda, hứa hẹn mang đến cho khách hàng là các gia đình Việt nhiều trải nghiệm thú vị và an tâm trên mọi hành trình.

Được thiết kể với vẻ ngoài thể thao theo phong cách SUV cùng không gian 7 chỗ rộng rãi và linh hoạt, Honda BR-V là sự lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình từ hai đến ba thế hệ. Đồng thời, bên trong xe được trang bị nhiều tính năng hữu dụng mang đến sự thoải mái cho các thành viên trên mọi hành trình. Hơn thế nữa, Honda BR-V hứa hẹn sẽ đưa đến sự tiện nghi hơn cả mong đợi cho các khách hàng của mình.

Honda BR-V hoàn toàn mới được trang bị Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING trên cả hai phiên bản bảo vệ toàn diện cho người lái, hành khách, người đi đường và các phương tiện xung quanh và nhiều tính năng an toàn khác như: hệ thống túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống cân bằng điện tử (VSA), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), camera lùi, tính năng nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau; Hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch (bản L), ... Mẫu xe đã chính thức đạt chứng nhận An toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm được tiến hành bởi Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP).

Honda BR-V hoàn toàn mới được trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa hàng đầu phân khúc cùng với dải mô men xoắn rộng giúp xe có được khả năng vận hành linh hoạt, mạnh mẽ, hứa hẹn mang tới người dùng trải nghiệm lái thú vị vượt trội, vốn là ưu điểm làm nên thương hiệu Honda Ôtô.

Honda BR-V thế hệ mới được nhập khẩu từ Indonesia, phân phối chính hãng tại Việt Nam và dự kiến sẽ giao đến tay khách hàng từ tháng 7 năm 2023. Trước đó, khách hàng có thể liên hệ đặt xe tại hệ thống Nhà Phân phối Ôtô Honda trên toàn quốc từ ngày 01 tháng 06 năm 2023.