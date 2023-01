Honda CR-V ưu đãi 100% trước bạ, đại lý khuyến mại khủng dọn kho

Năm 2018, All New Honda CR-V ra mắt thị trường Việt Nam và đến nay mẫu xe này luôn duy trì vị thế là một trong những mẫu xe đứng đầu phân khúc Crossover hạng C. Honda CR-V nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia và khách hàng trong nước.

Không chỉ được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, Honda CR-V còn tự hào là mẫu SUV/CUV nằm trong top các mẫu xe bán chạy trên toàn cầu tính đến hết quý III năm 2022 (theo thống kê bởi Focus2move.com – Tổ chức chuyên thu thập và cung cấp số liệu về thị trường ô tô trên thế giới). Những kết quả trên là minh chứng cho sức hấp dẫn đến từ những giá trị ưu việt của Honda CR-V “An toàn – Mạnh mẽ - Tiện nghi – Cao cấp”.

Honda CR-V nhận ưu đãi "khủng"

Honda CR-V nhận ưu đãi 100% trước bạ. Ảnh HVN.

Theo thông báo từ Honda Việt Nam, hãng xe Nhật Bản sẽ tri ân khách hàng khi triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên đán “Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ xe Honda CR-V”. Cụ thể, khách hàng ký hợp đồng mua xe Honda CR-V và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% từ ngày 01 đến hết ngày 20 tháng 01 năm 2023 và khách hàng tham gia chương trình khuyến mại và thỏa mãn điều kiện của chương trình sẽ nhận được mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (không bao gồm VAT nếu có) cho mỗi xe Honda CR-V.

Lưu ý: Khách hàng hưởng khuyến mại theo chương trình này sẽ không được hưởng các ưu đãi khác theo thỏa thuận trước đó giữa khách hàng và Nhà Phân phối, trừ khi có sự chấp thuận của Nhà Phân phối.

Đại lý ưu đãi Honda CR-V đến 100 triệu đồng nhằm dọn kho. Ảnh Khải Phạm.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, một số đại lý cũng đang triển khai chương trình tặng quà phụ kiện và tiền mặt cho khách hàng đến 100 triệu đồng. Lưu ý, đây là chương trình chỉ triển khai tại một số đại lý, khách hàng muốn biết thêm chi tiết hãy liên hệ trực tiếp đại lý gần nhất.

Honda CR-V hiện hành là bản nâng cấp từ năm 2020 với điểm nhấn là gói công nghệ an toàn cao cấp Honda SENSING gồm nhiều tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến gồm:

- Hệ thống hỗ trợ phanh giảm thiểu chạm

- Hệ thống đèn pha thích ứng

- Hệ thống cảnh báo lệch làn đường & hỗ trợ duy trì làn

- Hệ thống ga tự động thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp

- Hệ thống giám sát làn đường Lanewatch qua camera

"Trái tim" xe Honda CR-V là khối động cơ xăng DOHC I4, dung tích 1.5L Turbo cho công suất 188 mã lực và 240 Nm mô-men xoắn cực đại kết nối với hộp số tự động vô vấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.