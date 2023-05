Ngày 6/5 vừa qua, Sina đưa tin về cuộc gặp gỡ của Hồng Hân với bạn bè, trong đó cô xuất hiện bên cạnh con trai Trương Hạo Liêm thay vì ông xã cũ Trương Đan Phong. Trong bối cảnh đang là tâm điểm của sự chú ý từ công chúng và truyền thông sau khi công bố ly hôn chồng vào ngày 1/5, Hồng Hân được cho là có tâm trạng khá tốt và không lộ ra bất cứ dấu hiệu buồn bã hay tiều tụy nào.

Hồng Hân xuất hiện hậu ly hôn Trương Đan Phong

Tuy nhiên, thông tin về cuộc ly hôn của cặp đôi nổi tiếng này vẫn chưa được Hồng Hân lên tiếng bình luận thêm. Theo nhiều nguồn tin, việc ly hôn không diễn ra êm đẹp và hai bên đã có những cuộc cãi nhau kịch liệt trước khi Hồng Hân quyết định đường ai nấy đi vào lúc 3 giờ sáng.

Có thông tin cho rằng, lý do dẫn đến cuộc ly hôn là do Trương Đan Phong dây dưa với nữ trợ lý Tất Oánh và bỏ mặc con cái không chăm sóc. Sau khi bị bắt quả tang hai lần trong việc ngoại tình, Hồng Hân đã phải gánh vác gia đình và hứng chịu gièm pha của dư luận, khiến cho sức khỏe và tinh thần của cô rơi vào tình trạng kiệt quệ. Vì quá bức xúc và đau đớn, Hồng Hân đã quyết định chấm dứt mối quan hệ vợ chồng với Trương Đan Phong.

Hồng Hân xuất hiện bên bạn bè. (Ảnh: IT).

Tuy nhiên, theo Sina, việc ly hôn không ảnh hưởng đến cuộc sống của Hồng Hân bởi vì tài sản riêng của cô và con trai đã được đăng ký tên riêng. Hồng Hân sở hữu một gia sản lớn khoảng 100 triệu NDT (tương đương với 14,4 triệu USD), bao gồm 4 bất động sản, xe hơi hạng sang và một số tiền tiết kiệm. Nữ diễn viên cũng nhận được sự ủng hộ và cảm thông từ khán giả đối với lựa chọn dứt tình với người chồng bội bạc.

Hồng Hân sinh năm 1971, là một trong những mỹ nhân nổi tiếng Hong Kong trong thập niên 1990. Cô từng là thành viên của Tứ tiểu hoa đán bao gồm Thái Thiếu Phân, Trần Pháp Dung, Chu Ân và Hồng Hân. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm việc trong ngành giải trí, Hồng Hân đã rời xa showbiz để tập trung vào cuộc sống gia đình.

Hồng Hân và Trương Đan Phong kết hôn vào năm 2009, và có một con trai chung. Trước đó, Trương Đan Phong từng có một mối quan hệ tình ái với nữ trợ lý Tất Oánh. Theo nhiều nguồn tin, lý do chính dẫn đến cuộc ly hôn của Hồng Hân và Trương Đan Phong là do sự can thiệp của Tất Oánh.

Hồng Hân công bố việc ly hôn chồng trên trang cá nhân vào ngày 1/5, và cho biết cô sẽ tiếp tục chăm sóc con trai và không có bất kỳ ý định tái hôn. Sau khi thông tin ly hôn được công bố, nhiều người đã bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ Hồng Hân. Cô được xem là một người phụ nữ kiên cường, có sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Hồng Hân sở hữu một gia sản lớn gồm các bất động sản, xe hơi hạng sang và tiền tiết kiệm, vì vậy cô không cần phải lo lắng về tài chính sau khi ly hôn.

Trong khi đó, Trương Đan Phong hiện đang bị chỉ trích vì hành động phản cảm của mình. Nhiều người cho rằng, ông đã đối xử tệ với vợ và con, và không xứng đáng để là một người chồng, người cha.