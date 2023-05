Jung Hae In xuất hiện điển trai tại Việt Nam. Ảnh: Jung Hae In Vietnam Fanpage

Sau đây là danh sách 7 bộ phim không thể bỏ lỡ của Jung Hae In do trang Tatlerasia bình chọn.



7. While You Were Sleeping (2017)

Jung Hae In trong While You Were Sleeping. Ảnh: Tatlerasia

Tuy rằng trong phim này Jung Hae In chỉ làm "kép phụ" cho hai ngôi sao Lee Jong Suk và Suzy, nhưng vai diễn chàng cảnh sát thông minh 29 tuổi tên Han Woo Tak thực sự rất đáng nhớ, góp phần tạo nên câu chuyện tình tay ba thú vị. Hai nhân vật chính trong phim là Jung Jae Chan (Lee Jong Suk) - một công tố viên mới vào nghề và Nam Hong Joo (Bae Suzy) - một phóng viên hiện trường. Điều đáng chú ý là Han Woo Tak bị mù màu, một tình trạng có thể gây nguy hiểm cho sự nghiệp cảnh sát của anh nhưng với lòng yêu nghề và sự nhiệt huyết, Han Woo Tak vẫn vượt qua được những khó khăn đó.

6. A Piece of Your Mind (2020)

Jung Hae In trong A Piece of Your Mind. Ảnh: Tatlerasia

Bộ phim tình cảm lãng mạn này của tvN chỉ có 12 tập, nhưng mang đến mọi cung bậc xúc cảm của thứ gọi là tình yêu đơn phương. Câu chuyện kể về một lập trình viên AI tốt bụng tên là Moon Ha Won (Jung Hae In) và Han Seo Woo (Chae Soo Bin), một kỹ sư thu âm dòng nhạc cổ điển có tính cách lạc quan nhưng cuộc sống không ổn định, không có gia đình hay nhà cửa. Định mệnh đưa cả hai quen biết và tạo nên câu chuyện tình nhẹ nhõm, không dành cho khán giả yêu thích tình tiết kịch tính.

5. One Spring Night (2019)

Jung Hae In trong One Spring Night. Ảnh: Tatlerasia

Bộ phim mang nhiều thông điệp chữa lành kể về câu chuyện của Lee Jeong In (Han Ji Min), một thủ thư vừa kết thúc công việc bốn năm gắn bó cùng với đó là một mối quan hệ yêu đương nhạt nhẽo. Cô gặp chàng dược sĩ là ông bố đơn thân Yoo Ji Ho (Jung Hae In), người từng học cùng trường đại học với cô. Là một người cha đơn thân, Ji Ho phải đối mặt với sự kỳ thị của xã hội từ hầu hết mọi người, trong đó có bạn bè nhưng ngoại trừ một người là Lee Jeong In.

4. Something in the Rain (2018)

Jung Hae In trong Something in the Rain. Ảnh: Tatlerasia

Bộ phim nổi tiếng ở Việt Nam với tựa Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Đây được coi là phim khiến tên tuổi của Jung Hae In bắt đầu nổi đình đám trong lòng khán giả, khi được đóng cùng đàn chị Son Ye Jin. Phim xoay quanh mối quan hệ giữa một cặp đôi khi họ phải đấu tranh với sự chênh lệch tuổi tác để trở thành người yêu. Phim đề cập đến chuyện yêu đương chênh lệch tuổi tác. Nhân vật chính là Jin Ah (Son Ye Jin) – người phụ nữ hơn 30 tuổi có sự nghiệp ổn định nhưng luôn đau đầu vì việc kết hôn. Cô kết bạn với Joon Hee (Jung Hae In) – chàng thanh niên mới 20 tuổi luôn dành tình cảm đặc biệt trên mức chị em cho Jin Ah.

3. Tune in for Love (2019)

Jung Hae In trong Tune in for Love. Ảnh: Tatlerasia

Được trình chiếu tại Liên hoan phim Đông Á London danh tiếng, nơi Jung Hae In đã giành được giải thưởng danh giá cho ngôi sao được yêu mến nhất, bộ phim lãng mạn phá kỷ lục phòng vé này lấy bối cảnh những năm 80 và đi sâu vào cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.

Kim Go Eun thủ vai cô nhân viên làm bánh bán thời gian Mi Soo gặp gỡ và quen biết Hyun Woo (Jung Hae In), khi anh ghé qua tiệm bánh sau khi ra tù. Hyun Woo sau đó đã nộp đơn xin việc trong tiệm bánh đó và cả hai bắt đầu hình thành mối quan hệ tình cảm. Diễn biến phim trở nên hấp dẫn khi một ngày Hyun Woo rời đi mà không rõ lý do.

2. Snowdrop (2021)

Jung Hae In trong Snowdrop. Ảnh: Tatlerasia

Có lẽ là bộ phim truyền hình gây tranh cãi nhất trong sự nghiệp của Jung Hae In, Snowdrop là câu chuyện về một sinh viên năm nhất có tên là Eun Young Ro (Kim Ji Soo), người đã yêu Im Soo Ho (Jung Hae In) từ cái nhìn đầu tiên, một đặc vụ Bắc Triều Tiên đang thực hiện nhiệm vụ bí mật ở Hàn Quốc, người cải trang thành một sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Berlin.

Bộ phim được phát sóng trên Disney+, lấy bối cảnh là Phong trào Dân chủ năm 1987, nhằm phản đối quần chúng thúc đẩy các cuộc bầu cử công bằng cuối cùng đã diễn ra vào tháng 12/1987, chấm dứt kỷ nguyên độc tài ở Hàn Quốc. Bị ghẻ lạnh ở Hàn Quốc nhưng Snowdrop lại được yêu mến tại nhiều quốc gia khác như Trung Quốc hay Philippines.

1. D.P (2022)

Jung Hae In trong D.P. Ảnh: Tatlerasia

Bộ phim xoay quanh Ahn Joon Ho (Jung Hae In), chàng trai gần như mất đi mục đích sống vì ám ảnh với quá khứ bị bạo lực gia đình. Khi trưởng thành, Jung Hae In ra nhập quân ngũ và được tuyển vào đội D.P - chuyên săn lính đào ngũ. Ở đó, Ahn Joon Ho gặp gỡ Han Ho Yul (Kyo Hwan Koo) - hạ sĩ có tính cách cổ quái, phối hợp với anh qua các nhiệm vụ hiểm nguy và đầy khó khăn.

Nhờ D.P, Ahn Joon Ho thoát khỏi hình ảnh chàng trai nhẹ nhàng, tinh tế để mang đến hình tượng mạnh bạo và dữ dội hơn. Vai diễn đã đem về cho anh rất nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Nam chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Baeksang 2022.