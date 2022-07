Họp HĐND tỉnh Lạng Sơn: Nóng vấn đề sử dụng đất đai

Sử dụng đất đai để tăng trưởng kinh tế

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 21 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.

Trong đó có Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh, bổ sung cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tại Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, xét đến năm 2025; Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết của HĐND tỉnh hủy bỏ Danh mục các dự án phải thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác theo đã quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Các đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn thảo luận nghiêm túc về các vấn đề để phát triển Lạng Sơn. Ảnh: Gia Tưởng

Trước đó, báo cáo tại kỳ họp về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cho biết, sau khi cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến rất tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 6,51% so với cùng kỳ năm trước (đứng thứ 39 trong cả nước, 10/14 các tỉnh trung du miền núi phía Bắc). Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, đạt tiến độ kế hoạch.

Đại biểu thông qua những nội dung họp với tỉ lệ đồng thuận cao. Ảnh: Gia Tưởng

Các hoạt động giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, y tế, thể thao… cơ bản đã trở lại bình thường; các nhiệm vụ chuyển đổi số được triển khai tích cực và toàn diện.

Các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị và hành chính công, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt kết quả tích cực, thứ hạng được cải thiện mạnh mẽ. An sinh xã hội tiếp tục được chú trọng, quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới được giữ vững. Hoạt động đối ngoại không ngừng được mở rộng.

Cần tiếp xúc cử tri hơn nữa

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu đề nghị các cấp, ngành, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện có hiệu quả, sáng tạo, linh hoạt các nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh cần tăng cường giám sát hiệu quả, chất lượng và kịp thời hơn nữa việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu đề nghị các đại biểu tăng cường tiếp xúc với các cử tri hơn nữa. Ảnh: Gia Tưởng

Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị sau kỳ họp này, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp; lắng nghe, tiếp thu và trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân.