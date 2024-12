Hợp tác xã ở Đà Nẵng cần vốn ưu đãi, hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao phát triển kinh tế tập thể

Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc

Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) được thành lập vào tháng 10/2011 với 20 thành viên, gồm 2 hoạt động chính là dịch vụ sản xuất, tiêu thụ rau an toàn và dịch vụ du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, HTX đã nâng lên tổng số 40 thành viên (chính thức và liên kết), với tổng diện tích sản xuất là 6ha.

Anh Nguyễn Văn Tân – Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan chia sẻ đơn vị đang gặp khó khăn về nguồn vốn, đầu ra sản phẩm và lực lượng lao động già hóa. Ảnh: T.N.

Anh Nguyễn Văn Tân – Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan cho biết: "Từ khi tham gia HTX, các hộ nông dân không còn sản xuất theo kiểu manh mún, nhỏ lẻ, mà thay vào đó là canh tác rau quả theo quy trình kỹ thuật cụ thể, có kế hoạch thời vụ.

Đặc biệt, nắm được nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch của người tiêu dùng ngày càng cao, HTX đã vận động và tập huấn, hướng dẫn các xã viên và hộ sản xuất kỹ thuật canh tác rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, để đảm bảo sức khỏe cho cả người tiêu dùng và người trồng rau".

HTX tạo việc làm cho 60 lao động thường xuyên với mức thu nhập trung bình 6-7 triệu đồng/người/tháng (nhất là lao động lớn tuổi), góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.N.

Bên cạnh lối canh tác truyền thống, HTX đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp với mô hình trồng rau thủy canh trên diện tích 500m2. Mô hình này giúp HTX cung ứng đủ các đơn hàng vào mùa mưa lũ, đồng thời duy trì sản xuất nhiều giống rau trái vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

HTX rau an toàn Túy Loan liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, ước tính sản lượng rau quả xuất bán mỗi năm đạt hơn 500 tấn, chủ yếu cung cấp cho các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn tại thành phố Đà Nẵng. Trong đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã công nhận sản phẩm rau ăn lá đạt chuẩn OCOP 3 sao và rau ăn quả đạt chuẩn OCOP 4 sao, sản phẩm được chứng nhận PGS và VietGAP về sản xuất rau an toàn.

Về hoạt động du lịch trải nghiệm, bình quân mỗi năm HTX đón hơn 8.000 lượt khách là học sinh, sinh viên, các tour du lịch, các đoàn trong nước và nước ngoài đến tham quan, học tập, trải nghiệm các hoạt động trồng, chăm sóc, thu hoạch rau quả tại vườn.

HTX có nguồn lực lao động đang ngày một già hóa, nông dân không còn mặn mà với canh tác rau màu, năng suất và sản lượng cũng giảm đáng kể. Ảnh: T.N.

Hoạt động hiệu quả của HTX đã góp phần tạo việc làm cho 60 lao động thường xuyên với mức thu nhập trung bình 6-7 triệu đồng/người/tháng (nhất là lao động lớn tuổi), góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Năm 2024, HTX rau an toàn Túy Loan vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương là một trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc.

Mong được tiếp cận nguồn vốn vay

Anh Tân bộc bạch, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động sản xuất và kinh doanh của HTX rau an toàn Túy Loan còn gặp khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, bởi sự cạnh tranh giá cả trên thị trường khiến số lượng đơn hàng giảm dần.

Thêm vào đó, HTX khó tiếp cận nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng do không có tài sản thế chấp, hoạt động sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả, thiếu bền vững, dẫn đến khó triển khai mở rộng các hoạt động dịch vụ du lịch trải nghiệm và nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng rau thủy canh.

Ngoài ra, HTX có nguồn lực lao động đang ngày một già hóa, nông dân không còn mặn mà với canh tác rau màu, năng suất và sản lượng cũng vì thế mà giảm đi đáng kể.

HTX rau an toàn Túy Loan mong muốn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển mô hình du lịch trải nghiệm và nhân rộng quy mô sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hướng tới phát triển bền vững. Ảnh: T.N.

Anh Tân chia sẻ: "Để các HTX Nông nghiệp thực sự phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho khu vực kinh tế nông thôn, tôi xin kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đề xuất các ban ngành nghiên cứu, rà soát các vướng mắc trong điều kiện cho các HTX vay vốn tại Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX (như trong trường hợp không có tài sản thế chấp, đối tượng cho vay là thành viên hợp tác xã...) để có hướng dẫn, xử lý cụ thể nhằm tạo điều kiện cho các HTX tiến cận vốn vay.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ HTX tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm hạn chế phụ thuộc vào thời tiết, tăng sản lượng, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh tiêu thụ; tạo điều kiện cho các HTX Nông nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư...".

Bên cạnh những hỗ trợ trên, HTX rau an toàn Túy Loan mong rằng Thủ tướng sẽ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, các cấp quan tâm hơn nữa đến việc phát triển kinh tế tập thể, HTX ở địa phương. Chính quyền và doanh nghiệp ở cơ sở cần có sự hỗ trợ, liên kết để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của HTX trên địa bàn.