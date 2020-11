Hợp tác xã vận tải ở Gia Lai giúp cán bộ rút hàng trăm triệu đồng ngân sách như thế nào?

Chi cục QLCLNLS&TS Gia Lai đã lập 64 bộ hồ sơ để mua bán hóa đơn.

Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Pleiku cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra hành vi Mua bán trái phép hóa đơn tại Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ Pleiku, liên quan đến nhiều cán bộ tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Chi cục QLCLNLS&TS) thuộc Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác minh thực tế và đối chiếu hồ sơ quyết toán lưu trữ từ 2013 - 2017, phát hiện Chi cục QLCLNLS&TS do ông Lê Huy Toàn làm Chi cục trưởng đã lập chứng từ khống, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ của 64 hồ sơ để rút số tiền 386 triệu đồng.



Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP.Pleiku thể hiện: Vì thiếu xe, một số cán bộ đã tự đi thuê xe bên ngoài, nhưng các đơn vị chủ xe không có hóa đơn để xuất. Do vậy, cán bộ của Chi cục QLCLNLS&TS đã đến Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ Pleiku (91 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Pleiku) do ông Nguyễn Quốc Cao làm giám đốc xin hóa đơn, đem về lập hóa đơn quyết toán để rút tiền từ ngân sách Nhà nước.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Thảo - cán bộ Phòng Quản lý chất lượng của chi cục, đã liên hệ lấy hóa đơn, lập 22 bộ hồ sơ để quyết toán rút 121 triệu đồng ngân sách (gồm 17 hóa đơn ghi nội dung chở cán bộ đi công tác, 4 hóa đơn ghi nội dung gửi mẫu đi giám định, 1 hóa đơn ghi vận chuyển tờ rơi).

Bà Phạm Thị Thắm – Phó trưởng Phòng chế biến thương mại, Chi cục QLCLNLS&TS lấy 5 hóa đơn ghi nội dung chở cán bộ đi công tác, 5 hồ sơ ghi nội dung gửi mẫu giám định để quyết toán rút số tiền 122 triệu đồng. Ngoài ra, bà Thắm được phòng Hành chính Chi cục lập và yêu cầu ký 8 bộ hồ sơ quyết toán rút số tiền hơn 10 triệu đồng. Tổng cộng bà Thắm lập 19 bộ hồ sơ, quyết toán rút số tiền 133 triệu đồng.

Bà Chu Thị Là – Thủ quỹ Chi cục lấy 13 hóa đơn ghi chở cán bộ đi công tác, quyết toán rút số tiền 44 triệu đồng. Bà Trương Thị Mỹ Dung – chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng được kế toán của Chi cục lập và yêu cầu ký 7 bộ hồ sơ, quyết toán rút số tiền 71 triệu đồng. Ông Phan Ngọc Tiến, chuyên viên chi cục (đã bị khởi tố trong vụ án Tham ô tài sản) lấy 1 hóa đơn để quyết toán số tiền gần 7 triệu đồng. Bà Trần Thị Lan Phượng, chuyên viên Phòng Thanh tra được kế toán chi cục lập 1 bộ hồ sơ và yêu cầu ký để quyết toán rút số tiền 5,6 triệu đồng...

Với việc lập chứng từ khống, hợp thức hóa 64 bộ hồ sơ, các cán bộ Chi cục QLCLNLS&TS đã quyết toán, rút số tiền 386 triệu đồng từ ngân sách.

Tại Cơ quan CSĐT, ông Nguyễn Quốc Cao khai nhận, quá trình hoạt động thì Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ Pleiku thừa hóa đơn, nên khi cán bộ Chi cục QLCLNLS&TS xin hóa đơn để thanh, quyết toán đã đồng ý cho 64 hóa đơn. Ông Cao không biết việc "quyết toán cụ thể thế nào, quyết toán ở đâu và không thu lời từ việc cho hóa đơn".

Sau quá trình thu thập tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Mua bán trái phép hóa đơn xảy ra từ năm 2013 – 2017 tại Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ Pleiku (91 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Pleiku, Gia Lai).