Khởi tố Kế toán Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Gia Lai

Trong vụ án sai phạm tại Chi cục này, Cơ quan CSĐT Công an TP.Pleiku đã tách vụ án, khởi tố hai tội danh Tham ô tài sản tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Gia Lai và Mua bán hóa đơn trái phép xảy ra từ năm 2013 - 2017 tại Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ Pleiku (91 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Pleiku).



Cơ quan CSĐT đã khởi tố 2 cán bộ tại Chi cục nông lâm sản và thủy sản Gia Lai.

Trước đó, vào tháng 12/2019, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can Phan Ngọc Tiến - chuyên viên chi cục này về tội Tham ô tài sản. Trước đó, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Gia Lai cấp cho 7 hộ dân ở xã An Phú, TP.Pleiku 135 gram hạt cà chua giống với giá 4.100.000 đồng để trồng trên diện tích 10.000m2 đất. Tuy nhiên, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Gia Lai lại lập hồ sơ quyết toán thanh toán cấp 18.480 cây với giá hơn 25.000.000 đồng cho người dân. Hơn 80% số tiền thừa, bị can Phạm Ngọc Tiến giữ lại sử dụng cá nhân. Thu là đồng phạm của Tiến trong việc tham ô này.

Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ Pleiku là đơn vị bán hóa đơn khống cho Chi cục này.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Pleiku, một số cán bộ của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cung cấp vì thiếu xe, một số cán bộ đã tự đi thuê xe bên ngoài, nhưng các đơn vị chủ xe không có hóa đơn để xuất. Do vậy, cán bộ của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã đến Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ Pleiku (91 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Pleiku do ông Nguyễn Quốc Cao làm Giám đốc mua hóa đơn để quyết toán chi phí thuê xe.

Do đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án thêm hành vi Mua bán hóa đơn trái phép xảy ra từ năm 2013 - 2017 tại Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ Pleiku.

Đây là vụ án do Thanh tra tỉnh phát hiện, làm rõ và chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP.Pleiku.