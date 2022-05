Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên Huế) bắt giữ Trần Ngọc Duy (SN 1977, trú tại 49 Trần Huy Liệu, phường Đông Ba, TP.Huế) về hành vi tàng trữ trái phép ma túy.

Trùm ma túy Trần Ngọc Duy tại thời điểm bị công an ập vào bắt giữ. Ảnh: C.Q.

Qua công tác nghiệp vụ, vào lúc 0h30 ngày 20/5, tại 49 đường Trần Huy Liệu, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Huế phối hợp với Công an phường Đông Ba bắt quả tang Duy đang tàng trữ trên người 34 gói nilon bên trong chứa 152 viên nén màu đỏ là hồng phiến.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Duy, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm 27 gói nilon bên trong chứa 146 viên nén màu đỏ là hồng phiến.

Theo lời khai ban đầu của Duy, trước đó đối tượng mua 298 viên hồng phiến từ một người chưa rõ lai lịch. Sau khi mua, Duy phân hồng phiến ra từng gói nhỏ để bán kiếm lời.

Theo cơ quan công an, Duy là một trong những đối tượng "trùm" buôn bán ma túy tại đường Trần Huy Liệu- tuyến đường phức tạp về tội phạm ma túy ở Huế.

Trần Ngọc Duy là một trong những đối tượng trùm buôn bán ma túy tại đường Trần Huy Liệu- tuyến đường phức tạp về tội phạm ma túy ở Huế. Ảnh: C.Q.

Tuyến đường Trần Huy Liệu là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự ở TP.Huế. Tuyến đường này có chiều dài 1.500m, gồm 8 ngõ chính và nhiều lối nhỏ thông ra bến xe Nguyễn Hoàng, các đường Trần Hưng Đạo, Phan Đăng Lưu, Lê Duẩn, Cửa Ngăn, chợ Đông Ba…

Tại đây có 308 hộ dân, hơn 1.500 nhân khẩu sinh sống. Qua công tác nghiệp vụ, công an xác định tuyến đường này có 38 đối tượng trong diện quản lý theo dõi, trong đó có 20 đối tượng liên quan đến ma túy.

Tang vật vụ án công an thu giữ từ đối tượng Trần Ngọc Duy. Ảnh: C.Q.

Dưới sự chỉ đạo của Công an TP.Huế, Công an phường Đông Ba đã tham mưu kế hoạch chuyển hóa đường Trần Huy Liệu, tiến tới xây dựng tuyến đường này xanh, sạch, sáng và an toàn về an ninh trật tự. Thực hiện kế hoạch, cơ quan chức năng tăng cường đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại các ngõ, hẻm và hệ thống camera an ninh tại tuyến đường này.

Công an TP.Huế đang tăng cường lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy... phối hợp với Công an phường Đông Ba tấn công, trấn áp tội phạm tại đường Trần Huy Liệu, nhất là tội phạm ma túy, không để tội phạm ẩn nấp tại tuyến đường này.

Tính từ đầu tháng 5/2022 đến nay, tại tuyến đường Trần Huy Liệu, lực lượng công an bắt giữ, khởi tố 4 vụ/5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.