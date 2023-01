Huế: Cấp cứu thành công bệnh nhân vỡ túi giả phình động mạch gan hiếm gặp

Đó là trường hợp bệnh nhân Võ Thị Th (69 tuổi, quê tỉnh Gia Lai). Bệnh nhân Th nhập viện vào ngày 28/12/2022 với triệu chứng sốt cao, đau hạ sườn phải, được chẩn đoán áp xe gan mật quản. CT scan bụng khi vào viện ghi nhận hình ảnh áp-xe gan và khối giả phình động mạch ở gan phải.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân hết sốt, không còn đau hạ sườn phải. Tuy nhiên, đến ngày thứ 10 nằm viện, bệnh nhân đại tiện phân đen, xét nghiệm máu hồng cầu giảm nặng. Bệnh nhân được truyền hồng cầu khối, cho nội soi dạ dày, chỉ phát hiện viêm xước nhẹ.

Bệnh nhân Võ Thị Th trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Nhật Tân.

Ngày thứ 15, bệnh nhân đột ngột xuất hiện choáng mất máu với mạch nhanh, huyết áp hạ, niêm mạc mắt nhạt màu, tiếp tục đại tiện phân đen, xét nghiệm máu có hồng cầu giảm nặng trở lại. Bệnh nhân được khẩn trương hồi sức tích cực và truyền máu, hội chẩn liên khoa với khoa Chẩn đoán hình ảnh, khoa Nội soi.

Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi choáng mất máu vì vỡ giả phình động mạch gan do áp xe gan. Khi tình trạng choáng bệnh nhân tạm ổn, bệnh nhân được chụp CT scan bụng lại và nội soi kiểm tra tính chất mật chảy qua bóng vater. Các kết quả đã khẳng định được bệnh nhân bị vỡ giả phình động mạch gan. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, khẩn trương và can thiệp nút động mạch gan chọn lọc qua da cấp cứu.

BS CKII Lê Duy Cát và kíp bác sĩ x-quang đã thực hiện nút mạch thành công. Bệnh nhân được theo dõi sát trong 48h sau đó cho thấy không còn tình trạng chảy máu và đã đại tiện phân vàng. Bệnh nhân được xuất viện trong ngày 17/1/2023.

Theo PGS Hồ Hữu Thiện, Phó trưởng khoa Ngoại Nhi- Cấp cứu bụng Bệnh viện Trung ương Huế, giả phình động mạch gan do áp xe gan rất hiếm, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời bệnh nhân sẽ choáng do mất máu và dẫn đến tử vong. Biểu hiện lâm sàng là choáng mất máu do chảy máu ồ ạt vào đường mật hoặc khoang phúc mạc. Bệnh nhân có thể đại tiện phân đen do máu chảy vào đường mật hoặc bụng căng chướng do máu chảy vào khoang phúc mạc.

GS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: Bệnh nhân xuất hiện tình trạng xuất huyết do vỡ túi giả phình động mạch gan do áp xe gan cần hồi sức tích cực và giải quyết phình mạch gan bị vỡ. Thuyên tắc nội mạch là lựa chọn điều trị đầu tay với tỷ lệ thành công là 95%. Trường hợp này đã được xử trí thành công bằng thuyên tắc nội mạch qua da. Không được bỏ qua mối liên quan giữa giả phình động mạch gan và áp xe gan, lưu ý đến biến chứng vỡ phình có khả năng gây tử vong và có thể ngăn ngừa bằng cách can thiệp kịp nút mạch qua da kịp thời.