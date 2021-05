Huế: Công an ập vào phá ổ cờ bạc tiền tỷ tại quán cà phê

Sáng 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế cho biết, cơ quan này vừa phá vụ án đánh bạc với tang số lên đến tiền tỷ.

Theo đó, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Vũ Huy (SN 1985, trú tại phường Tây Lộc, thành phố Huế) và Võ Văn Vinh (SN 1989, trú tại phường Phú Hòa, thành phố Huế) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Lực lượng công an ập vào phá ổ cờ bạc tại quán cà phê Nam Phương.

Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế phát hiện tại quán cà phê Nam Phương (125 đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế) có nhiều đối tượng thường xuyên tụ tập để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Sau khi xây dựng chuyên án để đấu tranh, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế phối hợp với Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an phường Phú Nhuận bất ngờ ập vào quán cà phê Nam Phương. Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang Đặng Vũ Huy và Võ Văn Vinh đang tổ chức cho 12 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cơ quan công an thu giữ tang vật vụ án tại ổ cờ bạc ở quán cà phê Nam Phương.

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 33 tịch cá cược bóng đá với số tiền cá cược là 23.300.000đ, hơn 51 triệu đồng tiền mặt dùng để sử dụng cá cược, 3 máy vi tính để bàn, 1 máy laptop và nhiều điện thoại di động liên quan đến vụ án.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ ử lý 12 đối tượng khác liên quan đến hành vi đánh bạc tại ổ cờ bạc tại quán cà phê Nam Phương.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Huế xác định, từ ngày 1/3/2021 đến khi bị bắt, Huy và Vinh đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch là 1.985.550.000 đồng.

Được biết, Huy là đối tượng từng có 1 tiền án về tội đánh bạc. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 12 đối tượng khác liên quan đến hành vi đánh bạc.