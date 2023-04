Huế: Công an nhanh chóng tìm lại ví chứa nhiều tài sản giá trị cho du khách nước ngoài

Ngày 4/4, Công an TP Huế cho biết, Công an xã Thủy Bằng vừa trao trả nhiều tài sản giá trị cho ông Tay Kah Beng (quốc tịch Singapo) không may đánh rơi ví trong lúc tham quan du lịch trên địa bàn thành phố.

Vào ngày 27/3, ông Tay Kah Beng cùng vợ tham quan di tích lăng vua Khải Định, thuộc thôn Châu Chữ, xã Thủy Bằng, TP Huế. Sau đó, vợ chồng ông Tay Kah Beng ghé vào một quán cà phê bên đường gần lăng Khải Định. Tại đây, ông Tay Kah Beng không may đánh rơi chiếc ví bên trong có nhiều tài sản giá trị.

Công an xã Thủy Bằng, TP. Huế trao trả ví chứa nhiều tài sản giá trị cho ông Tay Kah Beng, du khách Singapore. Ảnh: C.Q.



Ngay sau khi nhận được tin báo của ông Tay Kah Beng, Công an xã Thủy Bằng nhanh chóng vào cuộc xác minh để tìm lại tài sản cho ông.



Đến khoảng 20h ngày 29/3, Công an xã Thủy Bằng tìm lại được ví do ông Tay Kah Beng đánh rơi. Bên trong ví gồm có nhiều đô la Singapore, tiền Việt, thẻ visa và nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Tay Kah Beng.

Nhận lại được tài sản bị đánh rơi, ông Tay Kah Beng bày tỏ niềm vui mừng và gửi lời cảm ơn đến Công an xã Thủy Bằng.

Việc lực lượng công an tìm lại tài sản cho ông Tay Kah Beng góp phần xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng du khách đến Huế du lịch.