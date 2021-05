Huế: Phát hiện nhiều đối tượng nam nữ thuê khách sạn thác loạn ma túy giữa mùa dịch

Chiều 13/5, Công an TP.Huế cho biết, lực lượng Công an phường Vỹ Dạ, TP.Huế vừa phát hiện nhiều đối tượng tụ tập tại khách sạn để tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Công an lấy lời khai Võ Duy cùng các đối tượng liên quan thuê khách sạn để thác loạn ma túy.

Trước đó, vào lúc 1h30 ngày 12/5, Công an phường Vỹ Dạ bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Đạt Anh (địa chỉ số 1 Đào Trinh Nhất, phường Vỹ Dạ). Tại phòng 203 của khách sạn, lực lượng công an phát hiện Võ Duy (SN 2000, trú tại Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên Huế) cùng 4 đối tượng nam nữ khác đang có biểu hiện "phê" ma túy. Tại đây, công an thu giữ tang vật gồm 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng và 1 viên nén, đều là ma túy tổng hợp.

Tiếp tục kiểm tra tại phòng 301 của khách sạn Đạt Anh do đối tượng Võ Duy thuê, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm 11 gói nilon bên trong tinh thể màu trắng là ma túy và 23 viên ma túy tổng hợp. Qua test nhanh, tất cả 5 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Đối tượng nữ dân chơi trong nhóm của Võ Duy.

Trước đó, cũng tại khách sạn này, Công an phường Vỹ Dạ bắt, xử lý 3 vụ việc với 13 đối tượng nam nữ liên quan đến hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Công an phường Vỹ Dạ đang phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Huế củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.