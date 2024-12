Huế tổ chức loạt sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2025, dự kiến thu hơn 11.000 tỷ đồng từ du lịch

Tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, năm 2024, ngành du lịch được đánh giá là điểm sáng trong bức tranh kinh tế- xã hội Việt Nam. Năm 2024, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 17,5 triệu lượt, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa ước đạt 110 triệu lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại họp báo công bố Năm Du lịch quốc gia- Huế 2025. Ảnh: CTV.

Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín về điểm đến an toàn, thân thiện trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards - WTA) tiếp tục tôn vinh Việt Nam ở 3 hạng mục: Điểm đến hàng đầu Châu Á, Điểm đến di sản hàng đầu Châu Á và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Châu Á.

Trong những năm qua, Năm Du lịch quốc gia đã được tổ chức thành công tại các tỉnh như: Thanh Hóa, Kiên Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Ninh Bình, Quảng Nam, Bình Thuận, Điện Biên... Các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, thể hiện sự liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong phát triển du lịch.

Để tăng cường liên kết, tạo động lực phát triển du lịch giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các tỉnh, thành phố và góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, Chính phủ, Bộ VHTTDL quyết định lựa chọn Huế là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2025 với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới".

Huế chủ trì tổ chức 62 hoạt động, gồm 46 hoạt động chương trình Năm Du lịch quốc gia- Huế 2025 và 16 hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2025. Ảnh: Anh Việt.



Là kinh đô xưa của triều Nguyễn, Huế là vùng đất mang trong mình những giá trị di sản của quốc gia và thế giới với 8 di sản thế giới được UNESCO ghi danh cùng 89 di tích quốc gia và 3 di tích cấp quốc gia đặc biệt. Bên cạnh đó, Huế có hàng trăm lễ hội dân gian và cung đình cùng nền văn hóa ẩm thực phong phú và độc đáo, là vùng đất có nhiều cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp và hùng vĩ...

Ngoài ra, với địa thế chính trị - kinh tế quan trọng, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là cửa ngõ của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây và là điểm kết nối trong hành trình "Con đường Di sản miền Trung", Huế được lựa chọn là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước với các danh hiệu "Thành phố Văn hóa ASEAN", "Thành phố Xanh quốc gia", "Thành phố Du lịch sạch ASEAN"...

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 là một sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm quốc tế kết hợp với Festival Huế 2025, gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3/1975- 26/3/2025) và hưởng ứng, chào mừng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Các hoạt động tổ chức trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế năm 2025 sẽ tập trung vào 4 nhóm chương trình chính: Lễ hội mùa xuân "Xuân Cố đô", Lễ hội mùa hạ "Kinh thành tỏa sáng", Lễ hội mùa thu "Huế vào Thư" và Lễ hội mùa đông "Mùa đông xứ Huế" với hơn 170 sự kiện cấp quốc gia, cấp tỉnh.

Với việc tổ chức loạt sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế năm 2025, Huế kì vọng thu hút khoảng 4,8 - 5 triệu lượt du khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 10.800 - 11.200 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Lê.



Trong đó, Bộ VHTTDL và các cơ quan Trung ương tổ chức 8 hoạt động cấp quốc gia, Huế chủ trì tổ chức 62 hoạt động. Trong đó, sẽ có 4 hoạt động trọng tâm: Lễ khai mạc "Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025" kết hợp với chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa chào mừng 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra tối ngày 25/3/2025; Hội nghị quốc tế về các ngành công nghiệp văn hóa - nền tảng phát triển du lịch bền vững vào ngày 25/3/2025; Lễ hội Văn hóa - du lịch và chương trình giới thiệu du lịch, ẩm thực, làng nghề Việt Nam, kết nối doanh nghiệp nhân Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 tại thị trường châu Âu dự kiến tổ chức trong tháng 6/2025 và Lễ bế mạc "Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025" vào cuối tháng 12/2025.

Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động chính: Quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 tại triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản với chủ đề "Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm" từ ngày 25/4 - 06/5/2025 và chuỗi các hoạt động gồm: Truyền thông, quảng bá du lịch trong và ngoài nước; Liên hoan Âm thực quốc tế; Hội thi tay nghề đầu bếp giỏi, Hội nghị quốc tế về du lịch Net Zero dự kiến triển khai trong tháng 7 - 8/2025.

Với chuỗi các hoạt động, sự kiện được tổ chức trong Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế năm 2025, Huế kì vọng sẽ thu hút khoảng 4,8 - 5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 38 - 40% tổng lượt khách. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 10.800 - 11.200 tỷ đồng.