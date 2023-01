Sự trở lại của Hugh Jackman với vai Wolverine - Người Sói trong bộ phim "Deadpool 3" là một trong những thông tin gây sốc nhưng thú vị nhất được đưa ra vào năm 2022. Từ lâu người ta đã tin rằng nam diễn viên đã chính thức rút "móng vuốt" của mình sau bộ phim nổi tiếng năm 2017 "Logan" của đạo diễn James Mangold. Người hâm mộ đang khao khát có thêm thông tin về phần tiếp theo do anh cùng Ryan Reynolds đóng vai chính sắp tới.

Cặp đôi diễn viên và cũng là bạn thân này không ngại chia sẻ về việc hai nhân vật sẽ phối hợp với nhau ra sao trên màn ảnh rộng. Tuần này trên chương trình Who's Talking to Chris Wallace?, người dẫn chương trình Chris Wallace đã ngồi lại với Hugh Jackman để nói về sự nghiệp của nam diễn viên trên sân khấu Broadway và trên màn ảnh rộng. Trong chương trình, Jackman đã nói về lý do tại sao anh ấy trở lại với vai diễn này.

Hugh Jackman sẽ "khổ luyện" để có cơ thể hoàn mỹ trong "Deadpool 3"

Sự trở lại của nam diễn viên Hugh Jackman với vai Wolverine trong "Deadpool 3" khiến cho khán giả không khỏi tò mò. (Ảnh: IT).

Wallace đã hỏi tại sao Jackman lại trở lại với nhân vật này lần thứ 10, mặc dù trước đó anh tuyên bố "Logan" sẽ là lần cuối cùng mình tham gia vai diễn Wolverine. Đặc biệt, trong "Logan" Wolverine đượch cho là đã chết. Trước khi đi vào câu trả lời, Jackman cảm thấy hài hước khi dư luận thích coi "Deadpool 3" là bộ phim "Wolverine 10". Tuy nhiên, sau một cuộc trò chuyện với vợ và những ý tưởng về một cuộc đối đầu giữa Deadpool cùng Wolverine đã khiến anh chấp thuận.

Wallace cũng hỏi về quá trình tập luyện cho một bộ phim như thế nào? Ngôi sao X-men cho biết trong nhiều năm, anh ấy đã học được cách để nhanh chóng xây dựng một cơ thể hoàn mỹ cho vai diễn Wolverine. Được biết, anh sẽ tập luyện cho "Deadpool" 3 sau khi kết thúc buổi biểu diễn "The Music Man" trên sân khấu Braodway.

Đây là lần đầu tiên Hugh Jackman xuất hiện với vai diễn Wolverine huyền thoại sau khi “gác kiếm” kể từ Logan (2017). Với màn trở lại gây sốc và choáng ngợp như vậy, đội ngũ sáng tạo đã phát hành một logo quảng cáo cho vai diễn Logan Howlett cuối cùng của anh khi xuất hiện trong phim riêng của tài tử Ryan Reynolds.

Đây có lẽ là giây phút tuyệt vời đối với người hâm mộ Wolverine bởi kể từ lần đầu tiên xuất hiện với vai người sói trong loạt phim X-Men, anh gần như sống hoàn toàn cùng nhân vật và trở thành một ví dụ điển hình cho sự lựa chọn diễn viên hoàn hảo. Hugh đã đóng vai Wolverine trong 10 bộ phim khác nhau và đều thể hiện xuất sắc, ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả.

Trong video của Ryan Reynolds đăng tải trên Twitter thảo luận về Deadpool 3, nam diễn viên đã chia sẻ quá trình tạo ra bộ phim và cảm xúc của mình. Tuy nhiên, điều bất ngờ lại tới ở nửa sau của đoạn clip. Khi Reynolds đang ngồi tâm sự trên chiếc ghế sofa, anh đột nhiên cất tiếng hỏi Hugh Jackman vừa xuất hiện bất ngờ ở hậu cảnh: "Này, Hugh, anh muốn đóng vai Wolverine thêm một lần nữa không?".

"Có chứ! Chắc chắn rồi, Ryan”, nam tài tử Hugh Jackman tỏ ra thờ ơ khi đáp lại rồi đi mất khỏi khung hình. Ấn tượng hơn, trong đoạn kết video giới thiệu, bản tình ca huyền thoại "I Will Always Love You" của diva Whitney Houston với "You" được đổi thành "Hugh" một cách đầy dí dỏm, càng khẳng định chắc nịch sự trở lại của nam tài tử này.