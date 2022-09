Sự trở lại của nam diễn viên Hugh Jackman với vai Wolverine trong "Deadpool 3" đã đặt ra rất nhiều câu hỏi từ người hâm mộ Marvel. Trong đó, câu hỏi chủ yếu là làm thế nào để Wolverine sống sót sau khi bị giết trong bộ phim "Logan"?

Nam diễn viên chính "Deadpool 3" Ryan Reynolds và Hugh Jackman đã chia sẻ một video trên mạng xã hội, để xác nhận rằng bất cứ điều gì xảy ra trong "Deadpool 3" sẽ không phủ nhận các sự kiện đã xảy ra trong "Logan".

"Logan" diễn ra vào năm 2029. Điều hoàn toàn riêng biệt”, Reynolds xác nhận và cho biết thêm: "Logan đã chết trong "Logan" và chúng tôi không can thiệp vào điều đó”.

Hugh Jackman và Ryan Reynolds hé lộ nội dung "Deadpool 3"

Người hâm mộ Marvel có thể an tâm rằng "Deadpool 3" sẽ không gặp khó khăn với cái chết của Wolverine trong "Logan". Xem xét Vũ trụ điện ảnh Marvel ở thời điểm hiện tại đang khám phá toàn bộ đa vũ trụ, khán giả có thể mong đợi Hugh Jackman sẽ đóng một phiên bản khác của Wolverine, thay vì phiên bản đã chết trong "Logan".

Ryan Reynolds và Hugh Jackman. (Ảnh: IT).

James Mangold, đạo diễn "Logan" cũng như bộ phim tiền nhiệm "The Wolverine" ban đầu phản ứng với tin tức "Deadpool 3 ″ bằng một đoạn ảnh động mô tả cái chết của Wolverine trong "Logan". Nhiều người hâm mộ Marvel cho rằng điều này có nghĩa là Mangold tức giận vì nhân vật này quay lại và do đó phủ nhận kết thúc phim của anh nhưng nhà làm phim đã lên tiếng giải thích.

"Ôi đùa thôi! Tôi đều ổn! "Logan" sẽ luôn ở đó. Đa vũ trụ hoặc tiền truyện, sợi dây thời gian hay bất cứ thứ gì đi nữa, tôi sẽ mong ngóng để xem những người bạn thân yêu của tôi Ryan Reynolds và Hugh Jackman đã làm ra trò điên rồ gì!", anh nói.

Đây là lần đầu tiên Hugh Jackman xuất hiện với vai diễn Wolverine huyền thoại sau khi “gác kiếm” kể từ Logan (2017). Với màn trở lại gây sốc và choáng ngợp như vậy, đội ngũ sáng tạo đã phát hành một logo quảng cáo cho vai diễn Logan Howlett cuối cùng của anh khi xuất hiện trong phim riêng của tài tử Ryan Reynolds.

Đây có lẽ là giây phút tuyệt vời đối với người hâm mộ Wolverine bởi kể từ lần đầu tiên xuất hiện với vai Người Sói trong loạt phim X-Men, anh gần như đã hoàn toàn sống cùng với nhân vật và trở thành một ví dụ điển hình cho sự lựa chọn diễn viên hoàn hảo. Không bao gồm các vai khách mời, Hugh đã đóng vai Wolverine trong 8 bộ phim khác nhau và đều thể hiện xuất sắc, ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả.

Hugh Jackman trở lại cùng Wolverine. (Ảnh: SR).

Trong video của Ryan Reynolds đăng tải trên Twitter thảo luận về Deadpool 3, nam diễn viên đã chia sẻ quá trình tạo ra bộ phim và cảm xúc của mình. Tuy nhiên, điều bất ngờ lại tới ở nửa sau của đoạn clip. Khi Reynolds đang ngồi tâm sự trên chiếc ghế sofa, anh đột nhiên cất tiếng hỏi Hugh Jackman vừa xuất hiện bất ngờ ở hậu cảnh: "Này, Hugh, anh muốn đóng vai Wolverine thêm một lần nữa không?".

"Có chứ! Chắc chắn rồi, Ryan”, nam tài tử Hugh Jackman tỏ ra thờ ơ khi đáp lại rồi đi mất khỏi khung hình. Ấn tượng hơn, trong đoạn kết video giới thiệu, bản tình ca huyền thoại I Will Always Love You của diva Whitney Houston với "You" được đổi thành "Hugh" (Hugh Jackman) một cách đầy dí dỏm, càng khẳng định chắc nịch sự trở lại của nam tài tử này.