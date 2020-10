Hưng Yên: Khéo léo truyền tải thông tin pháp luật đến nông dân

Các đội đã mang đến nhiều tiết mục xuất sắc, sáng tạo, dí dỏm, đặc biệt các đội đã khéo léo lồng ghép tuyên truyền pháp luật vào các tiết mục tham dự hội thi.

Nâng cao kiến thức pháp luật

Bà Trần Thị Tuyết Hương - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên, Trưởng ban Tổ chức hội thi cho biết: Hội thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật năm 2020" nhằm nâng cao kiến thức hiểu biết pháp luật cho đội ngũ cán bộ hội viên nông dân; vận động cán bộ, hội viên nông dân nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật.

Đồng thời tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả trong việc xử lý và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của cán bộ hội viên nông dân, hòa giải ở cơ sở, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật. Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân giao lưu, học hỏi nâng cao sự hiểu biết của mình.

Với phần thi tiểu phẩm, các đội thi đã khéo khéo léo lồng ghép truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về kiến thức pháp luật. Ảnh: Thu Hà

Qua nhiều năm tổ chức, Hội thi Nông dân Hưng Yên tìm hiểu pháp luật đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của các cấp, các ngành và đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh. Đâylà hoạt động thiết thực góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức pháp luật và tạo sức lan toả sâu rộng về tuyên truyền, tư vấn pháp luật đến hội viên nông dân trong toàn tỉnh Hưng Yên.

Theo bà Trần Thị Tuyết Hương: Hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật được Hội ND tổ chức từ nhiều năm nay. Với phương châm hướng về cơ sở, Ban tổ chức hội thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật năm 2020" tiếp tục hướng tới các đối tượng là cán bộ, hội viên, nông dân đang sinh hoạt và công tác tại cơ sở Hội.

Ngay từ khi phát động, hội thi đã giành được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự ủng hộ của chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn thể hội viên, nông dân trong tỉnh. Sau hơn 4 tháng triển khai, 10 huyện, thị, thành hội đã lựa chọn thành lập 10 đội dự thi với 100 thí sinh xuất sắc miệt mài luyện tập.

Nhiều thông điệp ý nghĩa

Tham gia hội thi "Nông dân với pháp luật năm 2020", các đội phải trải qua 4 phần thi gồm: Chào hỏi, thi kiến thức, năng khiếu và tiểu phẩm tuyên truyền với nội dung liên quan Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Bộ luật Dân sự; Luật Bảo vệ môi trường, Luật Giao thông đường bộ; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật An toàn thực phẩm... và các quy định về xây dựng nông thôn mới.

10 đội thi đã mang đến 10 phong cách riêng biệt, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo và công phu. Thông qua các hình thức sân khấu hóa, múa hát, kịch, chèo… đã giới thiệu một cách khái quát về địa phương, cơ sở Hội rất chân thực, bình dị. Ở phần thi kiến thức các đội đã trả lời những câu hỏi của Ban tổ chức đưa ra rất chính xác. Đặc biệt, phần trả lời câu hỏi đều gắn với việc liên hệ thực tiễn tại địa phương rất hấp dẫn, thu hút sự chú ý người nghe.

Với sự chuẩn bị chu đáo, am hiểu kiến thức về pháp luật cùng lối diễn xuất hài hước, tự nhiên, chị Hồng Thắm đến đội thi thị xã Mỹ Hào là 1 trong những thí sinh giành được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Chị Hồng Thắm vui vẻ nói: "Bản thân tôi là chủ nhiệm Câu lạc bộ nông dân với pháp luật xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào. Chính vì vậy, những gì tôi thể hiện trên sân khấu cũng là công việc thực tế ngoài đời. Hội thi là dịp bổ ích để chúng tôi giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về tuyên truyền, tư vấn pháp luật và tham gia công tác hoà giải cơ sở ở địa phương".

Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức Câu lạc bộ nông dân với pháp luật xã Cẩm Xá hoạt động có hiệu quả, chị Hồng Thắm cho biết: Tại mỗi buổi sinh hoạt, chúng tôi đã sắp xếp, tổ chức cho hội viên sinh hoạt theo chủ đề; gắn nội dung sinh hoạt với những vấn đề về: Giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp an toàn... Trong buổi sinh hoạt còn gắn kết truyền miệng nhau về kinh nghiệm sản xuất.

Là 1 trong những cổ động viên nhiệt tình và đến sớm nhất, ông Lê Tất Quỳ (ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang) chia sẻ: "Nhà tôi có 5 sào trồng các loại hoa, cây cảnh, công việc khá bận rộn. Thế nhưng nghe tin Hội ND tỉnh tổ chức hội thi này, tôi thu xếp công việc đến đây cổ vũ cho đội nhà thi đấu. Tôi thích nhất là phần thi tiểu phẩm. Với lối diễn xuất mộc mạc, hài hước, vui nhộn, các đội thi đã rất khéo léo lồng ghép truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa giúp chúng tôi có dịp biết thêm kiến thức về pháp luật…".

Tại hội thi, các thành viên Ban giám khảo đều đánh giá cao sự đầu tư, dàn dựng chương trình chu đáo của các đơn vị. Nhiều tiết mục được biên đạo có bài bản, trang phục đẹp, nội dung phù hợp, nhất là việc chọn các nội dung kịch bản hay, phù hợp với chủ đề hội thi. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đơn vị Hội ND TP.Hưng Yên; giải Nhì cho Hội ND huyện Văn Lâm, Hội ND huyện Khoái Châu, giải Ba cho các huyện, thị còn lại và nhiều giải khác.