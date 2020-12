Hướng dẫn nông dân bón phân Lâm Thao hiệu quả, tiết kiệm, cây trồng lớn nhanh hoa trái đầy cành

Đưa khoa học kỹ thuật đến với nông dân

Nhiều năm nay, Hội ND huyện Bắc Quang (Hà Giang) tích cực phối hợp với Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phân bón Lâm Thao.

Tại các hội nghị này, các hội viên ND trên địa bàn huyện Bắc Quang được giới thiệu những ưu điểm của sản phẩm phân bón NPK, lân Lâm Thao dùng cho cây lúa, cây ngô và các loại cây trồng khác.

Nhờ áp dụng KHKT, nhiều hộ trồng cam sành VietGAP ở xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, Hà Giang có thu nhập ổn định. Ảnh: T.H

Ông Lưu Đình Cát - Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất cam VietGAP thôn Nghè, xã Hương Sơn, huyện Bắc Quang phấn khởi cho biết, thông qua các lớp tập huấn, ông Cát đã biết ứng dụng KHKT vào thâm canh trồng cam. Nhờ đó, vườn cam của gia đình ông Cát luôn đạt năng suất cao trên 30 tấn/ha. Mỗi vụ, gia đình ông sử dụng khoảng 6 tấn phân NPK của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - sản phẩm dễ nhận diện với hình ba lá cọ xanh trên bao bì.

"Đối với đồi cam 12 tuổi như của gia đình tôi, trước lúc cây ra hoa khoảng 4 tuần, bón mỗi gốc từ 1,5 - 2kg NPK-S 15.10.3-8.

Tiếp đó, sau khi cây đậu quả và phát triển, bón từ 1 - 2 đợt phân, mỗi đợt bón khoảng 1,5 kg/gốc loại phân NPK-S*M1 12.5.10-14. Một tháng trước thu hoạch bón tiếp cho mỗi gốc cũng từng ấy. Đối với giai đoạn nuôi quả, bà con cần bón NPK-S*M1 12.5.10-14, vì loại phân này có hàm lượng đạm cao giúp phát triển thân lá, ngoài ra còn có hàm lượng kali cao giúp tăng hàm lượng đường"- ông Cát chia sẻ kinh nghiệm.

Đồng hành với nông dân

Tương tự, mới đây tại huyện Đông Hưng (Thái Bình), Hội ND huyện Đông Hưng phối hợp với Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức 10 lớp tập huấn hướng dẫn cách sử dụng phân bón Lâm Thao cho 600 cán bộ, hội viên nông dân ở các xã trong toàn huyện.

Bà Bùi Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Thái Bình cho biết: "Thông qua "kênh" Hội ND tỉnh Thái Bình đã cung ứng hàng chục nghìn tấn phân bón Lâm Thao trả chậm mỗi năm cho bà con. Thông qua chương trình này, người ND đỡ được gánh nặng về kinh tế bởi theo hình thức cung ứng phân bón trả chậm của Hội, ND sẽ được cung cấp đủ lượng phân bón theo nhu cầu nhưng chưa cần phải thanh toán tiền ngay, mà sẽ trả sau 6 - 12 tháng.

Ngoài ra ND còn được cán bộ của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao quan tâm hỗ trợ thường xuyên về kỹ thuật bón phân, chăm sóc hoa màu sao cho hiệu quả, tiết kiệm lượng. Hiện khoảng 40% số hội viên ND Thái Bình tham gia chương trình".