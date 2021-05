Hướng dương ngược nắng tập 33 phần 2: Trí xin Ngọc buông tha

Phim Hướng dương ngược nắng tập 32 phần 2 có cảnh ông Quân đồng ý gặp bà Cúc cà phê nói chuyện nhưng cũng hẹn bà Loan để đưa lại chiếc điện thoại bà để quên trên xe của ông. Có vẻ như muốn chọc tức bà Cúc nên ông Quân không ngại nói thẳng rằng đang chờ bà Loan tới nên bà Cúc xin phép về trước.

Kiên nói đỡ cho Hoàng với MinhẢnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, một số diễn biến cho thấy ông Vụ và Vĩ không có quan hệ máu mủ cha con. Sau khi ông Vụ bị tai nạn gãy chân do An, tình cũ của ông sai người làm, thì ông phải truyền máu. An hiện cũng là quản lý cấp cao của Cao Dược. Nhưng xét nghiệm thì ông Vụ máu O còn Vĩ nhóm máu AB. Lúc này Vĩ mới biết rằng mình không phải con trai ông Vụ. Anh ta hốt hoảng hỏi mẹ thì chính vợ ông Vụ cũng giật mình. Hai mẹ con họ vội vã về nhà thu xếp mọi thứ bỏ mặc ông Vụ nằm một mình ở bệnh viện.



Hướng dương ngược nắng tập 33 phần 2

Phim Hướng dương ngược nắng tập 33 phần 2 hé lộ cảnh Trí xin Ngọc buông tha cho mình: “Thế thì cô buông tha cho tôi được không. Hoặc là cô nói cho tôi biết cô thích tôi ở điểm nào để tôi sửa điểm đấy”.

Ngoài ra, Hoàng gặp Châu để nói đỡ cho Kiên: “Nếu như cô có thể nhìn thấy được những ngày Kiên sống và nghĩ rằng cô đã chết ấy. Cậu ấy đã không thiết sống như thế nào thì có lẽ cô đã có một cách hành xử khác”. Ngược lại Kiên cũng gặp Minh làm “chim xanh” cho Hoàng: “Nói thật là tôi chơi với Hoàng cũng đã lâu rồi nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ta coi trọng và quan tâm đến ai bền như cô. Cho nên trong thời gian này, nếu như được cô nên quan tâm đến cậu ta một chút”.