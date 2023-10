Sáng 1/10, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an và UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại Khách sạn Wynddham Legend Hạ Long, khách sạn Vân Hải và khu vực biển Cửa Lục, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.



Hơn 2.000 người tham gia diễn tập chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ở Quảng Ninh

Đây là cuộc diễn tập phương án để vận hành cơ chế phối hợp chỉ huy, điều hành và rèn luyện cơ chế phối hợp, hiệp đồng tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (CNCH) trong các tình huống cháy lớn, phức tạp; là một trong các sự kiện chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh ban hành Pháp lệnh phòng cháy, chữa cháy (PCCC), 22 năm Ngày toàn dân PCCC 4/10 và hướng tới kỷ niệm 60 năm Thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10/1963 - 30/10/2023.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi diễn tập.

Phát biểu khai mạc buổi diễn tập, ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh là địa bàn trọng điểm, với tốc độ đô thị hóa cao. Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 110 tòa nhà cao tầng, siêu cao tầng với độ cao từ 10 tầng trở lên; có 45 nhà chung cư; có 133 chợ, 8 trung tâm thương mại; có 69 cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp đã được đưa vào hoạt động. Trên tuyến biển, có 436 tàu vận chuyển khách du lịch, 51 tàu vận chuyển, kinh doanh xăng dầu... Đây là những loại hình tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao; nếu để xảy ra cháy, nổ có thể dẫn đến thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, mặc dù thời gian qua, số vụ cháy, nổ và thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ gây ra trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, kiềm chế kéo giảm, năm sau thấp hơn năm trước; tuy nhiên, tình hình cháy, nổ vẫn luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường trước, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với các lực lượng thực hiện công tác PCCC và CNCH.

"Chính vì vậy, việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm, CNCH là rất thiết thực và có ý nghĩa quan trọng. Quá trình diễn tập phương án cũng là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội và từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đối với công tác PCCC và CNCH", ông Khắng nói.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhấn mạnh, qua gần 1 tháng chuẩn bị, tập luyện, hợp luyện tích cực của các lực lượng với sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập do Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an là Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo, cùng với sự chỉ đạo sát sao, trách nhiệm của Ban tổ chức, Ban chỉ huy diễn tập đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm, CNCH thành công tốt đẹp đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Cuộc diễn tập phương án với quy mô lớn, nhiều tình huống sự cố, tai nạn gây cháy, nổ diễn ra rất phức tạp, cùng thời điểm tại 2 khách sạn cao tầng, trên tuyến đường bộ và khu vực biển ven bờ; huy động 2.050 người, 126 phương tiện trong và ngoài tỉnh tham gia diễn tập, trong đó có 2 máy bay trực tháng tham gia CNCH. Đặc biệt, diễn tập phương án có sự chỉ đạo, chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng tổ chức chữa cháy, CNCH của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương từ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đến cấp tỉnh và cấp cơ sở…

Tình huống khu vực Khách sạn Wyndham Legend phát hiện sự cố cháy, lực lượng Công an PCCC có mặt kịp thời làm công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Ngọc Hải.

Các tình huống giả định

Tình huống, bối cảnh diễn tập diễn ra tại khu vực phường Bãi Cháy, với các giả định được đặt ra ở cả trên bộ, trên biển và trên không.

Tình huống được bắt đầu vào khoảng 9h ngày 1/10, nhân viên Khách sạn Wyndham Legend phát hiện tại khu bếp tầng 5 xảy ra sự cố nổ khí gas gây sập, đổ kiến trúc xây dựng và cháy. Khói, bụi, khí độc bao trùm làm khoảng 800 người tại các tầng của tòa nhà hoảng loạn tìm lối thoát nạn.

Khách sạn đã sử dụng lực lượng PCCC tại chỗ và lực lượng bảo vệ tổ chức các hoạt động hướng dẫn thoát nạn và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thông báo cho cảnh sát PCCC, chính quyền địa phương để kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Máy bay triển khai cứu hộ tại phần mái Khách sạn Wyndham. Ảnh: Ngọc Hải

Sau 5 phút kể từ khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường, dân phòng đã có mặt tại hiện trường; phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở tổ chức di chuyển tài sản ra khu vực an toàn; đồng thời phân công bảo vệ hiện trường, tìm kiếm, tiếp cận, hướng dẫn thoát nạn và đưa người bị nạn mắc kẹt trong khách sạn ra ngoài.

Lực lượng chức năng đưa người bị thương đi cấp cứu. Ảnh: Ngọc Hải

Lúc này, trên tuyến đường Hạ Long trước khách sạn Wyndham, tài xế xe bồn chở xăng do mất tập trung và tránh người đã đâm vào xe chở hóa chất đi phía trước cùng chiều. Vụ tai nạn đã làm xăng chảy tràn và hóa chất axit nitric loại A rò rỉ ra bên ngoài, khu vực trước và trong Khách sạn Vân Hải. Nhân viên Khách sạn Vân Hải đã nhanh chóng tiếp cận khu vực xe bồn chở xăng, phát hiện, giải cứu đưa người bị nạn ra ngoài. Đồng thời cho người gọi điện báo lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 về sự cố, tai nạn xảy ra.



Clip: Người bị nạn nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương để cấp cứu kịp thời.

5 phút sau, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Quảng Ninh đã điều động xe chở cát và xe chữa cháy của Công ty xăng dầu B12 gần nơi xảy ra sự cố 700m có mặt tại hiện trường, vận chuyển các bao cát tạo thành đê bao khoanh vùng khu vực xử lý sự cố xăng chảy tràn và rò rỉ hoá chất. Đồng thời, triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý sự cố cháy khi xảy ra.

Các lực lượng nhanh chóng báo cáo tình hình và triển khai khẩn trương các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Trong ảnh: Rô bốt chữa cháy hiện đại được sử dụng trong quá trình chữa cháy sự cố xăng dầu. Ảnh: Ngọc Hải

Cùng lúc đó, công tác cứu người bị nạn tại Khách sạn Wyndham vẫn đang gấp rút được triển khai, lực lượng PCCC cơ sở đã hướng dẫn được hơn 300 người thoát nạn ra ngoài an toàn. Tuy nhiên vẫn còn khoảng hơn 500 người bị nạn vẫn đang bị mắc kẹt trong tòa nhà cần phải được tập trung cứu nạn kịp thời. Nhận định đám cháy lớn, có diễn biến phức tạp, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Quảng Ninh đã liên lạc, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh huy động lực lượng phương tiện của công an các đơn vị, địa phương tham gia CNCH và phối hợp chữa cháy.



Tình huống phía khu vực biển Cửa Lục xảy ra vụ va chạm giữa 2 phương tiện thủy chở khách du lịch, nguyên nhân do lái tàu mất bình tĩnh và mải quan sát đám cháy trên bờ, làm cháy tàu và xảy ra sự cố tràn dầu.

Sau 14 phút xảy ra sự cố, lực lượng, phương tiện của công an PCCC và CNCH đã có mặt tại hiện trường, báo cáo chỉ huy chữa cháy, tổ chức tìm kiếm và cứu người bị nạn; đồng thời phối hợp xử lý sự cố hóa chất theo phương án.

Nhận định đám cháy lớn, có diễn biến phức tạp, cảnh sát PCCC và CNCH liên lạc, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh huy động lực lượng phương tiện của công an các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia CNCH và phối hợp chữa cháy. Lực lượng PCCC và CNCH các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang cũng đã tiếp ứng, 2 trực thăng của Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371 huy động đến hiện trường tổ chức cứu hộ, tìm kiếm phần mái của 2 tòa nhà đang cháy.

Lúc này, phía ngoài khu vực biển Cửa Lục xảy ra vụ va chạm giữa 2 phương tiện thủy chở khách du lịch, nguyên nhân do lái tàu mất bình tĩnh và mải quan sát đám cháy trên bờ, làm cháy tàu và xảy ra sự cố tràn dầu. Vụ tai nạn đã khiến nhiều người trên tàu bị rơi xuống biển, nhiều người mắc kẹt trên tàu bị cháy gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được ứng cứu kịp thời. Công tác triển khai chữa cháy trên biển tiếp tục được vận hành...



Sau thời gian 60 phút, các đám cháy lần lượt được dập tắt bằng cuộc "tổng tấn công từ tất cả các hướng, dần khoanh vùng, khống chế đám cháy" với sự tham gia của hơn 2.000 người cùng nhiều thiết bị chữa cháy chuyên nghiệp, hiện đại gồm cả trực thăng, rô bốt cứu hỏa và các xe, tàu chữa cháy chuyên nghiệp.